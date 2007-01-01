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          Товары по акции

          Диван-кровати в Александрове оптом

          от 12 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Александрову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Джаконда
          Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Джина
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
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          Компактные и непревзойденные диван-кровати для сегмента HoReCa

          Хороший отдых — это залог продуктивной и эффективной работы, после насыщенного рабочего дня или командировки хочется просто расслабиться. В настоящее время ассортимент современных диван-кроватей в Александровеочень большой, поэтому выбрать модель для мебельного оснащения гостиницы или отеля не составит труда. Однако, чтобы не сожалеть об тех или иных упущениях и не совершить ошибок, постараемся разобраться какие материалы более стойкие к ежедневному использованию, а какие придадут роскошный и дорогой вид помещению.

          Особенности малогабаритных диван-кроватей

          Одними из самых популярных моделей на российском мебельном рынке являются небольшие и компактные изделия. Сферой применения их считаются небольшие гостиничные комнаты, а также зона ожидания и зона ресепшена. Малогабаритный диван кровать восхитительно вписывается в полезную площадь помещения, при этом остается место для остальной меблировки. Характерной особенностью их является удобство и комфортабельность, Ваши гости и посетители останутся довольными таким расположением. Они стильные, сегодня в каталогах продукции можно найти различные формы и виды.

          Хорошее решение — угловые диван-кровати

          Данные модели во многом отличаются от классических изделий, специфическая их форма позволяет сэкономить пространство, а освободившееся место можно выгодно использовать. Характерными чертами угловых диван-кровати, как правило, является отсутствие спинок, эти функции выполняют мягкие бортики, которые располагаются по бокам и в изголовье. Такие изделия спроектированы с учетом всех необходимых показателей эргономичности и комфортабельности, поэтому можно быть уверенным — они очень удобны.

          Кожаные и деревянные диван-кровати

          Сегодня широко используются модели, изготовленные из массива дерева и кожи. Деревянные диван-кровати — это отличный способ для меблировки гостиничной комнаты, они хорошо сохраняют свои эксплуатационные качества, обладают приятным запахом, а также не токсичны, поэтому абсолютно пригодны для использования в номерах отелей и гостиниц. Для того, чтобы такие изделия органично вписывались в общий интерьер помещения необходимо подбирать их в одной цветовой гамме и стилистическом направлении.

          Кожаные диван-кровати придадут роскошь и дорогой вид любой зоне ожидания и зоне ресепшена. Кожа наряду с массивом дерева считается также долговечным материалом, а неприхотливость в уходе выдвигает их в один из хитов продаж на российском рынке HoReCa. Эти изделия имеют приятные тактильные качества, поэтому Ваши постояльцы и гости будут испытывать только положительные эмоции от пользования такими моделями.

          Где купить диван-кровати в Александрове?

          Компания ChiedoCover проводит полное комплексное оснащение банкетной мебелью кафе, а также ресторана и гостиниц. Сегодня мы являемся одними из ведущих предприятий, которые изготавливают мебель любой сложности. Нашими преимуществами являются быстрая доставка в любой город России, а также высокая надежность продукции и большой ассортимент мебели под любое стилистическое направление. Мы желаем развиваться, поэтому совершенствуем линейку продукцию и расширяем выбор товаров.

          Купить диван-кровати в Александрове можно у нас на официальном сайте. Для того, чтобы сэкономить Ваше время, мы предлагаем оставить заявку на обратный звонок. Профессиональные и опытные менеджеры обладают всеми необходимыми компетенциями, для того, чтобы постараться помочь Вам определиться с выбором нужной модели для Вашего заведения. С каждым товаром прилагается руководство к эксплуатации, вся продукция сертифицирована.

          Почему диван-кровати покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Александрова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Александрову ?

            Доставка товара по Александрову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Александрову ?

            Стоимость доставки по Александрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Александрову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Александрову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Александрове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Александрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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