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            Товары по акции

            Диван-кровати в Туле оптом

            от 21 970 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Диван прямой Лиссабон , произведённого компанией ChiedoCover
            21 970 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван прямой Лиссабон
            Настоящее фото товара Диван прямой Эббер клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
            25 630 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван прямой Эббер клик-кляк
            Настоящее фото товара Диван прямой Босфор , произведённого компанией ChiedoCover
            41 290 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван прямой Босфор
            Настоящее фото товара Диван прямой Джульет , произведённого компанией ChiedoCover
            39 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван прямой Джульет
            Настоящее фото товара Диван прямой Веймар , произведённого компанией ChiedoCover
            49 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван прямой Веймар
            Настоящее фото товара Диван угловой Милбург, произведённого компанией ChiedoCover
            26 510 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван угловой Милбург
            Настоящее фото товара Диван угловой Тадеуш , произведённого компанией ChiedoCover
            45 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван угловой Тадеуш
            Настоящее фото товара Диван угловой Камил , произведённого компанией ChiedoCover
            52 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван угловой Камил
            Настоящее фото товара Диван угловой Бели, произведённого компанией ChiedoCover
            73 220 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван угловой Бели
            Настоящее фото товара Диван угловой Сильвио , произведённого компанией ChiedoCover
            33 260 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван угловой Сильвио
            Настоящее фото товара Диван угловой Леммер , произведённого компанией ChiedoCover
            54 650 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван угловой Леммер
            Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
            114 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван большой Нортон
            Настоящее фото товара Диван большой Нортон эко, произведённого компанией ChiedoCover
            89 950 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван большой Нортон эко
            Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
            122 850 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван большой Марракеш
            Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
            126 465 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван большой Джайпур
            Настоящее фото товара Диван California, произведённого компанией ChiedoCover
            65 940 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван California
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            Компактные и непревзойденные диван-кровати для сегмента HoReCa

            Хороший отдых — это залог продуктивной и эффективной работы, после насыщенного рабочего дня или командировки хочется просто расслабиться. В настоящее время ассортимент современных диван-кроватей в Тулеочень большой, поэтому выбрать модель для мебельного оснащения гостиницы или отеля не составит труда. Однако, чтобы не сожалеть об тех или иных упущениях и не совершить ошибок, постараемся разобраться какие материалы более стойкие к ежедневному использованию, а какие придадут роскошный и дорогой вид помещению.

            Особенности малогабаритных диван-кроватей

            Одними из самых популярных моделей на российском мебельном рынке являются небольшие и компактные изделия. Сферой применения их считаются небольшие гостиничные комнаты, а также зона ожидания и зона ресепшена. Малогабаритный диван кровать восхитительно вписывается в полезную площадь помещения, при этом остается место для остальной меблировки. Характерной особенностью их является удобство и комфортабельность, Ваши гости и посетители останутся довольными таким расположением. Они стильные, сегодня в каталогах продукции можно найти различные формы и виды.

            Хорошее решение — угловые диван-кровати

            Данные модели во многом отличаются от классических изделий, специфическая их форма позволяет сэкономить пространство, а освободившееся место можно выгодно использовать. Характерными чертами угловых диван-кровати, как правило, является отсутствие спинок, эти функции выполняют мягкие бортики, которые располагаются по бокам и в изголовье. Такие изделия спроектированы с учетом всех необходимых показателей эргономичности и комфортабельности, поэтому можно быть уверенным — они очень удобны.

            Кожаные и деревянные диван-кровати

            Сегодня широко используются модели, изготовленные из массива дерева и кожи. Деревянные диван-кровати — это отличный способ для меблировки гостиничной комнаты, они хорошо сохраняют свои эксплуатационные качества, обладают приятным запахом, а также не токсичны, поэтому абсолютно пригодны для использования в номерах отелей и гостиниц. Для того, чтобы такие изделия органично вписывались в общий интерьер помещения необходимо подбирать их в одной цветовой гамме и стилистическом направлении.

            Кожаные диван-кровати придадут роскошь и дорогой вид любой зоне ожидания и зоне ресепшена. Кожа наряду с массивом дерева считается также долговечным материалом, а неприхотливость в уходе выдвигает их в один из хитов продаж на российском рынке HoReCa. Эти изделия имеют приятные тактильные качества, поэтому Ваши постояльцы и гости будут испытывать только положительные эмоции от пользования такими моделями.

            Где купить диван-кровати в Туле?

            Компания ChiedoCover проводит полное комплексное оснащение банкетной мебелью кафе, а также ресторана и гостиниц. Сегодня мы являемся одними из ведущих предприятий, которые изготавливают мебель любой сложности. Нашими преимуществами являются быстрая доставка в любой город России, а также высокая надежность продукции и большой ассортимент мебели под любое стилистическое направление. Мы желаем развиваться, поэтому совершенствуем линейку продукцию и расширяем выбор товаров.

            Купить диван-кровати в Туле можно у нас на официальном сайте. Для того, чтобы сэкономить Ваше время, мы предлагаем оставить заявку на обратный звонок. Профессиональные и опытные менеджеры обладают всеми необходимыми компетенциями, для того, чтобы постараться помочь Вам определиться с выбором нужной модели для Вашего заведения. С каждым товаром прилагается руководство к эксплуатации, вся продукция сертифицирована.

            Почему диван-кровати покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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