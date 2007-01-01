Хороший отдых — это залог продуктивной и эффективной работы, после насыщенного рабочего дня или командировки хочется просто расслабиться. В настоящее время ассортимент современных диван-кроватей в Волжскеочень большой, поэтому выбрать модель для мебельного оснащения гостиницы или отеля не составит труда. Однако, чтобы не сожалеть об тех или иных упущениях и не совершить ошибок, постараемся разобраться какие материалы более стойкие к ежедневному использованию, а какие придадут роскошный и дорогой вид помещению.
Одними из самых популярных моделей на российском мебельном рынке являются небольшие и компактные изделия. Сферой применения их считаются небольшие гостиничные комнаты, а также зона ожидания и зона ресепшена. Малогабаритный диван кровать восхитительно вписывается в полезную площадь помещения, при этом остается место для остальной меблировки. Характерной особенностью их является удобство и комфортабельность, Ваши гости и посетители останутся довольными таким расположением. Они стильные, сегодня в каталогах продукции можно найти различные формы и виды.
Данные модели во многом отличаются от классических изделий, специфическая их форма позволяет сэкономить пространство, а освободившееся место можно выгодно использовать. Характерными чертами угловых диван-кровати, как правило, является отсутствие спинок, эти функции выполняют мягкие бортики, которые располагаются по бокам и в изголовье. Такие изделия спроектированы с учетом всех необходимых показателей эргономичности и комфортабельности, поэтому можно быть уверенным — они очень удобны.
Сегодня широко используются модели, изготовленные из массива дерева и кожи. Деревянные диван-кровати — это отличный способ для меблировки гостиничной комнаты, они хорошо сохраняют свои эксплуатационные качества, обладают приятным запахом, а также не токсичны, поэтому абсолютно пригодны для использования в номерах отелей и гостиниц. Для того, чтобы такие изделия органично вписывались в общий интерьер помещения необходимо подбирать их в одной цветовой гамме и стилистическом направлении.
Кожаные диван-кровати придадут роскошь и дорогой вид любой зоне ожидания и зоне ресепшена. Кожа наряду с массивом дерева считается также долговечным материалом, а неприхотливость в уходе выдвигает их в один из хитов продаж на российском рынке HoReCa. Эти изделия имеют приятные тактильные качества, поэтому Ваши постояльцы и гости будут испытывать только положительные эмоции от пользования такими моделями.
Компания ChiedoCover проводит полное комплексное оснащение банкетной мебелью кафе, а также ресторана и гостиниц. Сегодня мы являемся одними из ведущих предприятий, которые изготавливают мебель любой сложности. Нашими преимуществами являются быстрая доставка в любой город России, а также высокая надежность продукции и большой ассортимент мебели под любое стилистическое направление. Мы желаем развиваться, поэтому совершенствуем линейку продукцию и расширяем выбор товаров.
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Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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