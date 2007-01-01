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            Товары по акции

            Диваны без подлокотников в Новотроицке оптом

            от 6 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новотроицку и Оренбургской области

            Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
            15 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван угловой Бостон
            Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            6 990 ₽10 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван барный Флэш
            Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            8 890 ₽9 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван классический
            Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-11%
            8 390 ₽9 390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Винтаж
            Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
            14 900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван модульный с каретной стяжкой
            Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
            7 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Бостон
            Настоящее фото товара Диван Тиффани, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
            14 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Тиффани, модульная система
            Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
            20 790 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван с высокой спинкой
            Настоящее фото товара Диван Тирон, произведённого компанией ChiedoCover-10%
            Новинка
            10 190 ₽11 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Тирон
            Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            7 090 ₽9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Бизнес
            Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
            19 900 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Облако
            Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
            15 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Bellis
            Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
            9 900 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Кельн
            Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            16 440 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван офисный Тирон 160
            Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
            12 890 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Тахта Соло
            Настоящее фото товара Диван Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
            16 791 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Мартель
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            Преимущества диванов без подлокотников для ресторанов, кафе и гостиниц

            Пожалуй, каждый человек мечтает о хорошем и приятном отдыхе, в условиях большой загруженности и работы поход в кафе или ресторан должен оставлять только положительные эмоции. Рестораторы в Новотроицкепредлагают посетителям и гостям интерьеры своих заведений, проявляя особый интерес к мебельному оснащению помещения. Качественные диваны без подлокотников станут незаменимым элементом в Вашем заведении. Поговорим об этом подробнее.

            Преимущества диванов без подлокотников

            Безусловно, говоря о преимуществах, необходимо отметить, что отсутствие подлокотников сделает диван более компактным, поэтому одно из достоинств — большая вместительность, при этом занимая немного полезной площади помещения. Для защиты мебели от износа, повреждения и царапин, на такую мебель легко можно подобрать чехлы на диван без подлокотников в ресторан или кафе. В тоже время, хорошим их преимуществом является универсальность: за счет своей лаконичности они органично и великолепно впишутся в интерьер таких стилей как: минимализм, урбанистический стиль, хай-тек, эко или лофт стиль. Таким образом, на российском рынке HoReCa можно найти очень хорошие диваны без подлокотников, которые могут стать либо центром внимания, либо существенно дополнить основной интерьер Вашего заведения. На сегодняшний день широкий цветовой выбор успешно позволяет это сделать. Необходимо помнить, что традиционные белые, постельные тона диванов больше подходят для классических ресторанов, яркие отлично себя зарекомендовали в экологическом стиле и поп -арт, черные и коричневые диваны без подлокотников — это популярный лофт стиль. Неважно в каком цвете Вы выберете диван, главный принцип состоит в том, чтобы Вашим посетителям и гостям было максимально комфортно разместиться в нем и получить только положительные впечатления от посещения заведения.

            Диваны без подлокотников для гостиниц

            Правильным решением будет использование современных диванов без подлокотников в гостинице и отеле. Такие модели просто незаменимы при мебельном оснащении зоны ожидания для потенциальных клиентов и посетителей, когда уютно расположившись на таком диване можно выпить чашечку кофе или провести деловые переговоры. Помимо своей компактности и удобства, что уже немаловажно, они отличаются простым уходом, если взять во внимание ежедневную нагрузку на них, то это крайне важное, возможно, ключевое их преимущество. Практичные диваны без подлокотников во многом упростят уборку помещения.

            Следует отметить, что во многом выбор модели диванов без подлокотников является личным делом каждого ресторатора или отельера. Однако, если Вы хотите не переплачивать и приятно расположить к себе посетителей, которые захотят вернуться к Вам снова, обращайте внимание на качественную, надежную, очень практичную и долговечную мебель для HoReCa.

            Где купить диваны без подлокотников в Новотроицке в ресторан или гостиницу?

            Наша компания выполняет комплекс услуг по мебельному оснащению сегмента HoReCa. Мы принимаем заказы по индивидуальному дизайн-проекту, благодаря оптимизации производства доступны заказы любой сложности и объема.

            Купить качественные диваны без подлокотников в Новотроицке можно, перейдя на наш сайт. Оставьте заявку на нашу продукцию и Вы не пожалеете — качество производства и дизайн Вас приятно удивит.

            Почему диваны без подлокотников покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Новотроицк и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Новотроицку ?

              Доставка товара по Новотроицку осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новотроицку ?

              Стоимость доставки по Новотроицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Новотроицку осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новотроицку телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Новотроицке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Новотроицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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