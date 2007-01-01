Диваны без подлокотников в Ухте оптом

от 20 390 ₽

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Настоящее фото товара Диван ВЕРСАЛЬ 19, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван ВЕРСАЛЬ 19
Настоящее фото товара Диван-кровать Тресси-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван-кровать Тресси-Комфорт
Настоящее фото товара Диван-кровать COOLY, произведённого компанией ChiedoCover
98 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать COOLY
Настоящее фото товара Диван Aro, произведённого компанией ChiedoCover
185 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Aro
Настоящее фото товара Диван Vees, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
74 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Vees, голубой
Настоящее фото товара Диван Vees, серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Vees, серый
Настоящее фото товара Диван Vees, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Vees, серо-зеленый
Настоящее фото товара Диван Vees, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
74 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Vees, терракота
Настоящее фото товара Диван Бран, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Бран, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Бран, синий-зеленый
Настоящее фото товара Диван Бран, узор синий / желтый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Бран, узор синий / желтый
Настоящее фото товара Диван Бран, охра, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Бран, охра
Настоящее фото товара Диван Бран, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
5
Диван Бран, табачный
Настоящее фото товара Диван Бран, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бран, серо-зеленый
Настоящее фото товара Диван Бран, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Бран, изумрудный
Настоящее фото товара Диван Бран, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Бран, терракота
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Преимущества диванов без подлокотников для ресторанов, кафе и гостиниц

Пожалуй, каждый человек мечтает о хорошем и приятном отдыхе, в условиях большой загруженности и работы поход в кафе или ресторан должен оставлять только положительные эмоции. Рестораторы в Ухтепредлагают посетителям и гостям интерьеры своих заведений, проявляя особый интерес к мебельному оснащению помещения. Качественные диваны без подлокотников станут незаменимым элементом в Вашем заведении. Поговорим об этом подробнее.

Преимущества диванов без подлокотников

Безусловно, говоря о преимуществах, необходимо отметить, что отсутствие подлокотников сделает диван более компактным, поэтому одно из достоинств — большая вместительность, при этом занимая немного полезной площади помещения. Для защиты мебели от износа, повреждения и царапин, на такую мебель легко можно подобрать чехлы на диван без подлокотников в ресторан или кафе. В тоже время, хорошим их преимуществом является универсальность: за счет своей лаконичности они органично и великолепно впишутся в интерьер таких стилей как: минимализм, урбанистический стиль, хай-тек, эко или лофт стиль. Таким образом, на российском рынке HoReCa можно найти очень хорошие диваны без подлокотников, которые могут стать либо центром внимания, либо существенно дополнить основной интерьер Вашего заведения. На сегодняшний день широкий цветовой выбор успешно позволяет это сделать. Необходимо помнить, что традиционные белые, постельные тона диванов больше подходят для классических ресторанов, яркие отлично себя зарекомендовали в экологическом стиле и поп -арт, черные и коричневые диваны без подлокотников — это популярный лофт стиль. Неважно в каком цвете Вы выберете диван, главный принцип состоит в том, чтобы Вашим посетителям и гостям было максимально комфортно разместиться в нем и получить только положительные впечатления от посещения заведения.

Диваны без подлокотников для гостиниц

Правильным решением будет использование современных диванов без подлокотников в гостинице и отеле. Такие модели просто незаменимы при мебельном оснащении зоны ожидания для потенциальных клиентов и посетителей, когда уютно расположившись на таком диване можно выпить чашечку кофе или провести деловые переговоры. Помимо своей компактности и удобства, что уже немаловажно, они отличаются простым уходом, если взять во внимание ежедневную нагрузку на них, то это крайне важное, возможно, ключевое их преимущество. Практичные диваны без подлокотников во многом упростят уборку помещения.

Следует отметить, что во многом выбор модели диванов без подлокотников является личным делом каждого ресторатора или отельера. Однако, если Вы хотите не переплачивать и приятно расположить к себе посетителей, которые захотят вернуться к Вам снова, обращайте внимание на качественную, надежную, очень практичную и долговечную мебель для HoReCa.

Где купить диваны без подлокотников в Ухте в ресторан или гостиницу?

Наша компания выполняет комплекс услуг по мебельному оснащению сегмента HoReCa. Мы принимаем заказы по индивидуальному дизайн-проекту, благодаря оптимизации производства доступны заказы любой сложности и объема.

Купить качественные диваны без подлокотников в Ухте можно, перейдя на наш сайт. Оставьте заявку на нашу продукцию и Вы не пожалеете — качество производства и дизайн Вас приятно удивит.

Почему диваны без подлокотников покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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