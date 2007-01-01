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Пожалуй, каждый человек мечтает о хорошем и приятном отдыхе, в условиях большой загруженности и работы поход в кафе или ресторан должен оставлять только положительные эмоции. Рестораторы в Южноуральскепредлагают посетителям и гостям интерьеры своих заведений, проявляя особый интерес к мебельному оснащению помещения. Качественные диваны без подлокотников станут незаменимым элементом в Вашем заведении. Поговорим об этом подробнее.
Безусловно, говоря о преимуществах, необходимо отметить, что отсутствие подлокотников сделает диван более компактным, поэтому одно из достоинств — большая вместительность, при этом занимая немного полезной площади помещения. Для защиты мебели от износа, повреждения и царапин, на такую мебель легко можно подобрать чехлы на диван без подлокотников в ресторан или кафе. В тоже время, хорошим их преимуществом является универсальность: за счет своей лаконичности они органично и великолепно впишутся в интерьер таких стилей как: минимализм, урбанистический стиль, хай-тек, эко или лофт стиль. Таким образом, на российском рынке HoReCa можно найти очень хорошие диваны без подлокотников, которые могут стать либо центром внимания, либо существенно дополнить основной интерьер Вашего заведения. На сегодняшний день широкий цветовой выбор успешно позволяет это сделать. Необходимо помнить, что традиционные белые, постельные тона диванов больше подходят для классических ресторанов, яркие отлично себя зарекомендовали в экологическом стиле и поп -арт, черные и коричневые диваны без подлокотников — это популярный лофт стиль. Неважно в каком цвете Вы выберете диван, главный принцип состоит в том, чтобы Вашим посетителям и гостям было максимально комфортно разместиться в нем и получить только положительные впечатления от посещения заведения.
Правильным решением будет использование современных диванов без подлокотников в гостинице и отеле. Такие модели просто незаменимы при мебельном оснащении зоны ожидания для потенциальных клиентов и посетителей, когда уютно расположившись на таком диване можно выпить чашечку кофе или провести деловые переговоры. Помимо своей компактности и удобства, что уже немаловажно, они отличаются простым уходом, если взять во внимание ежедневную нагрузку на них, то это крайне важное, возможно, ключевое их преимущество. Практичные диваны без подлокотников во многом упростят уборку помещения.
Следует отметить, что во многом выбор модели диванов без подлокотников является личным делом каждого ресторатора или отельера. Однако, если Вы хотите не переплачивать и приятно расположить к себе посетителей, которые захотят вернуться к Вам снова, обращайте внимание на качественную, надежную, очень практичную и долговечную мебель для HoReCa.
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Доставка товара по Южноуральску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Южноуральску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Южноуральску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Южноуральску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня