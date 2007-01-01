Стилистика заведения, выбранная в процессе оформления и декорирования интерьера становится гарантами не только привлекательности и эстетичности заведения, но и посетительского спроса: бронирования столиков и, в конечном итоге, полной посадки заведения. Приморском крае богата различными стилевыми решениями.
Диваны Честер — английская разработка начала XX века. Подлокотники — характерные черты таких диванов. Они устанавливаются на деревянных ножках и обладают уникальной особенностью: техникой капитоне. На сегодняшний день такая техника в России называется каретной стяжкой: пухлые стеганые квадраты и ромбы дополняются утопленными в обивку пуговицами. Таким образом, создается исключительный дизайн, а также неповторимая техника и навсегда запоминающийся стиль.
Диваны Честер будут идеально смотреться в гостиницах премиум класса. Королевский дизайн в сочетании с удачно выбранной цветовой гаммой — это залог высокого статуса и важности заведения. Если в качестве гостей Ваша гостиница зачастую принимает важных персон, тогда диваны Честер станут незаменимым как с точки зрения функциональности, так и прекрасным элементом декора. Хорошая вместительность (диваны рассчитаны на четырех человек) позволяет проводить как дружеское общение в ожидании встречи, так и деловой разговор.
Диваны Честер отлично зарекомендовали себя в английском и викторианском стиле. Наиболее распространенным вариантом исполнения цветов является: рыжий, а также коричневый, черный и серый. В редком неоклассическом стиле такие диваны выполняются в фиолетовом или изумрудном цвете. Утонченность, благородство, респектабельность в тандеме с современной техникой и дизайнерскими идеями — так можно охарактеризовать данный стиль.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Артему с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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