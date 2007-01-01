+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Диваны Честер в Минеральных Водах оптом

            от 29 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Минеральным Водам и Ставропольскому краю

            Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
            75 000 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
            Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
            75 000 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
            Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
            67 000 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Chesterfield Lux трехместный желтый
            Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
            65 000 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
            Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            65 000 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
            Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
            49 000 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Chesterfield Lux двухместный синий
            Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
            49 000 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Chesterfield Lux двухместный серый
            Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            49 000 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
            Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Градиент", произведённого компанией ChiedoCover
            45 970 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван Пэчворк "Градиент"
            Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
            59 930 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Диван Пэчворк "Бергамо"
            Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Морской этюд", произведённого компанией ChiedoCover
            53 130 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Пэчворк "Морской этюд"
            Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Палитра", произведённого компанией ChiedoCover
            48 840 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван Пэчворк "Палитра"
            Настоящее фото товара Диван Честер Лайт бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
            29 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Честер Лайт бургунди
            Настоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            29 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Манчестер
            Настоящее фото товара Диван Честер черный, произведённого компанией ChiedoCover
            37 800 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Честер черный
            Настоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
            29 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Мельбурн
            Смотреть все

            Изысканный английский стиль диванов честер — гарантия успешной работы Вашего бизнеса

            Стилистика заведения, выбранная в процессе оформления и декорирования интерьера становится гарантами не только привлекательности и эстетичности заведения, но и посетительского спроса: бронирования столиков и, в конечном итоге, полной посадки заведения. Ставропольском крае богата различными стилевыми решениями.

            Диваны Честер — английская разработка начала XX века. Подлокотники — характерные черты таких диванов. Они устанавливаются на деревянных ножках и обладают уникальной особенностью: техникой капитоне. На сегодняшний день такая техника в России называется каретной стяжкой: пухлые стеганые квадраты и ромбы дополняются утопленными в обивку пуговицами. Таким образом, создается исключительный дизайн, а также неповторимая техника и навсегда запоминающийся стиль.

            Диваны Честер будут идеально смотреться в гостиницах премиум класса. Королевский дизайн в сочетании с удачно выбранной цветовой гаммой — это залог высокого статуса и важности заведения. Если в качестве гостей Ваша гостиница зачастую принимает важных персон, тогда диваны Честер станут незаменимым как с точки зрения функциональности, так и прекрасным элементом декора. Хорошая вместительность (диваны рассчитаны на четырех человек) позволяет проводить как дружеское общение в ожидании встречи, так и деловой разговор.

            Диваны Честер отлично зарекомендовали себя в английском и викторианском стиле. Наиболее распространенным вариантом исполнения цветов является: рыжий, а также коричневый, черный и серый. В редком неоклассическом стиле такие диваны выполняются в фиолетовом или изумрудном цвете. Утонченность, благородство, респектабельность в тандеме с современной техникой и дизайнерскими идеями — так можно охарактеризовать данный стиль.

            Где купить диваны честер в гостиницу в Минеральных Водах?

            Оперативность и короткие сроки доставки — одни из приоритетных целей компании — производителя мебели и текстиля ChiedoCover. Наша компания вывели качество выпускаемой продукции на новый уровень. Коллектив профессиональных и компетентных сотрудников обеспечивает надежность и длительный эксплуатационный срок наших товаров.

            Купить диваны честер в различных цветовых решениях Вы можете на нашем сайте. Если Вам не удалось дозвониться до нас, то функция «обратный звонок» сэкономит Ваше время. Наши менеджеры перезвонят Вам в удобное для Вас время. Наш каталог товаров предлагает также дополнительное оборудование в сфере HoReCa: посуда, освещение, ткани и др.

            Почему диваны честер покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Минеральные Воды и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Минеральным Водам ?

              Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Минеральным Водам ?

              Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Минеральным Водам телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Минеральных Водах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют