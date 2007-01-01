Диваны Честер в Ухте оптом

от 39 500 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
53 185 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
39 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Честерфилд
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Морской этюд", произведённого компанией ChiedoCover
53 130 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пэчворк "Морской этюд"
Настоящее фото товара Диван Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
4.8
Диван Колизей
Настоящее фото товара Диван Дива Д2, произведённого компанией ChiedoCover
68 850 ₽
5
Диван Дива Д2
Настоящее фото товара Диван-кровать Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
63 290 ₽
4.3
Диван-кровать Милан 3
Настоящее фото товара Диван 14, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 14
Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
3.9
Диван 9
Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
85 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Честер двухместный
Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
59 290 ₽
4.4
Диван Chester S двухместный
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
69 290 ₽
4.7
Диван Chester S трехместный
Настоящее фото товара Диван Chester классический, произведённого компанией ChiedoCover
65 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Chester классический
Настоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Chester 6 классический, черный
Настоящее фото товара Диван Chester, матовый антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
62 390 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester, матовый антрацит
Настоящее фото товара Диван Chester, серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 090 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester, серый
Настоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
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Изысканный английский стиль диванов честер — гарантия успешной работы Вашего бизнеса

Стилистика заведения, выбранная в процессе оформления и декорирования интерьера становится гарантами не только привлекательности и эстетичности заведения, но и посетительского спроса: бронирования столиков и, в конечном итоге, полной посадки заведения. Республике Коми богата различными стилевыми решениями.

Диваны Честер — английская разработка начала XX века. Подлокотники — характерные черты таких диванов. Они устанавливаются на деревянных ножках и обладают уникальной особенностью: техникой капитоне. На сегодняшний день такая техника в России называется каретной стяжкой: пухлые стеганые квадраты и ромбы дополняются утопленными в обивку пуговицами. Таким образом, создается исключительный дизайн, а также неповторимая техника и навсегда запоминающийся стиль.

Диваны Честер будут идеально смотреться в гостиницах премиум класса. Королевский дизайн в сочетании с удачно выбранной цветовой гаммой — это залог высокого статуса и важности заведения. Если в качестве гостей Ваша гостиница зачастую принимает важных персон, тогда диваны Честер станут незаменимым как с точки зрения функциональности, так и прекрасным элементом декора. Хорошая вместительность (диваны рассчитаны на четырех человек) позволяет проводить как дружеское общение в ожидании встречи, так и деловой разговор.

Диваны Честер отлично зарекомендовали себя в английском и викторианском стиле. Наиболее распространенным вариантом исполнения цветов является: рыжий, а также коричневый, черный и серый. В редком неоклассическом стиле такие диваны выполняются в фиолетовом или изумрудном цвете. Утонченность, благородство, респектабельность в тандеме с современной техникой и дизайнерскими идеями — так можно охарактеризовать данный стиль.

Где купить диваны честер в гостиницу в Ухте?

Оперативность и короткие сроки доставки — одни из приоритетных целей компании — производителя мебели и текстиля ChiedoCover. Наша компания вывели качество выпускаемой продукции на новый уровень. Коллектив профессиональных и компетентных сотрудников обеспечивает надежность и длительный эксплуатационный срок наших товаров.

Купить диваны честер в различных цветовых решениях Вы можете на нашем сайте. Если Вам не удалось дозвониться до нас, то функция «обратный звонок» сэкономит Ваше время. Наши менеджеры перезвонят Вам в удобное для Вас время. Наш каталог товаров предлагает также дополнительное оборудование в сфере HoReCa: посуда, освещение, ткани и др.

Почему диваны честер покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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