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          Товары по акции

          Диваны для гостиниц в Алексине оптом

          от 6 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Алексину и Тульской области

          Настоящее фото товара Диван Malden, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          30 105 ₽33 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Malden, серый
          Настоящее фото товара Диван Madison, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          33 525 ₽37 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Madison, серый
          Настоящее фото товара Диван Dance, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Dance, серый
          Настоящее фото товара Диван Devon, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          18 630 ₽20 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Devon
          Настоящее фото товара Диван Тирон, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          10 190 ₽11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Тирон
          Настоящее фото товара Диван Лестер, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          Новинка
          11 900 ₽13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Лестер
          Настоящее фото товара Диван Кент, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Кент
          Настоящее фото товара Диван ДН 126, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван ДН 126
          Настоящее фото товара Диван ДН 130, произведённого компанией ChiedoCover
          18 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван ДН 130
          Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Торонто
          Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Лотос
          Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Рондо
          Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          7 090 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Бизнес
          Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          13 900 ₽15 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Алекто
          Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Облако
          Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Bellis
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          Что необходимо учитывать, чтобы выбрать диваны для гостиниц Алексине?

          Открывая двери любого гостиничного комплекса мы оказываемся в зоне ресепшен, где нас встречает администратор гостиницы или отеля. Мы, конечно, обращаем внимание на сервис, на обслуживание, стоимость, но не менее важны для нас как цветовое оформление, так и интерьер заведения. От хорошего сочетания, органичности диванов и остальной мебели интерьера, зависит в том числе настроение, расположение гостей и постояльцев гостиниц в Тульской области.

          Как отмечают московские бренд-менеджеры, наиболее важными требованиями, предъявляемыми к гостиничной мебели являются: эргономичность, долговечность, при работе на каждый день, прочность, экологичность и пожаробезопасность. Диваны для гостиниц должны не издавать посторонних запахов, быть не токсичными и отвечать всем требованиям безопасности. Для удобства и работы обслуживающего персонала диваны должны быть неприхотливы в эксплуатации и обладать высокой степенью износостойкости. Это основные требования, предъявляемые для гостиниц.

          Имея в виду данные требования, мы сможем грамотно подобрать модель диванов для гостиниц в Алексине, которые превосходно соответствуют обустраиваемому заведению. Для этого необходимо определить зоны на которые будет сделан максимальный упор по оснащению мебели. Прежде всего — это холл, зона ресепшн, а также деловая зона и зона отдыха. Выбор диванов в эти зоны должен гармонично сочетаться с остальным интерьером. Классические белые и черные цвета, по-прежнему, остаются в моде. Выбирая данную цветовую гамму вы подчеркиваете свободу, чистоту — белым цветом, а черный внесет ноты аристократии и важности. Более яркие цвета больше подходят для стилистики и оформления других интерьеров.

          Где купить диваны для гостиниц в Алексине?

          Производство мебели и продажа текстиля является основной деятельностью предприятия ChiedoCover. Наша компания ориентируется на клиентов в сфере HoReCa. За более 13 лет на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса мы вывели свою формулу успеха: предельная надежность выпускаемой продукции, а также превосходное качество и длительный эксплуатационный срок. Принимая заказ, мы в короткие сроки организуем доставку по России и СНГ любой удобной для Вас транспортной компанией.

          Купить диваны для гостиниц Вы можете на нашем сайте. Также на веб-сайте Вы найдете сопутствующие товары: текстиль для гостиниц, электроника, аксессуары для ванных комнат. Отправляя запрос, можете быть уверены - менеджеры свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом.

          Почему диваны для гостиниц покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Алексин и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Алексину ?

            Доставка товара по Алексину осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Алексину ?

            Стоимость доставки по Алексину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Алексину осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Алексину телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Алексине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Алексину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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