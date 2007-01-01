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              Товары по акции

              Диваны для гостиниц в Челябинске оптом

              от 2 590 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Челябинску и Челябинской области

              Настоящее фото товара Диван Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
              29 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Диван Рольф
              Настоящее фото товара Диван Маракеш, произведённого компанией ChiedoCover
              22 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Диван Маракеш
              Настоящее фото товара Диван Честер Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
              59 900 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Диван Честер Диамант
              Настоящее фото товара Диван Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
              21 790 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Диван Чикаго
              Настоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
              19 390 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Диван Статус
              Настоящее фото товара Пуф Альфа, Бета, произведённого компанией ChiedoCover
              2 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Пуф Альфа, Бета
              Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
              13 690 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Диван Visit Lux
              Настоящее фото товара Диван Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
              18 090 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Диван Visit Lux SKS
              Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
              8 790 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Диван Тик-так
              Настоящее фото товара Банкетка Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
              2 690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Банкетка Луиза
              Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
              22 390 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Диван Генри
              Настоящее фото товара Полукресло Sharlott MD, произведённого компанией ChiedoCover
              6 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Полукресло Sharlott MD
              Настоящее фото товара Полукресло Sharm, произведённого компанией ChiedoCover
              6 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Полукресло Sharm
              Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
              20 690 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Диван Джаконда
              Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
              16 490 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Диван Джина
              Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
              12 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Тахта Соло
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              Удачный выбор диванов — обеспечение комфорта и уюта для постояльцев гостиниц

              Современные диваны имеют самые различные формы: в виде прямоугольника, квадрата, овальной и формы угла и множество других. В этом материале постараемся разобраться на что в первую очередь обратить внимание при оснащении гостиницы этим элементом интерьера, рассмотрим когда выбор диванов — это превосходное дополнение к основному интерьеру, а когда диваны могут стать центром внимания в помещении.

              После того, как мы вошли в любую гостиницу нас ожидает стойка ресепшн. Как правило, возле таких стоек установлены диваны, на которых можно комфортно и уютно расположиться, ожидая очереди у администратора. При покупке диванов владельцами гостиниц для зоны ресепшн стоит обращать внимание на износостойкость, так как при ежедневном пользовании важно, чтобы они не истирались, не покрывались катышками и не теряли свой первоначальный внешний вид. Безусловно, главной функцией любого дивана является место для сиденья, однако успешный их выбор может расширить возможности и стать, например, прекрасным элементом декора.

              Сегодня набирает популярность гостиницы в стиле поп арт. Этот стиль характеризуется сочетанием самых различных ярких цветов, необычной и, чаще всего, кричащей расцветкой, а также использованием повторяющихся мотивов и абстрактных рисунков. Правильным решением в этот стиль станет покупка дивана пэчворк. Такая модель диванов, где по принципу мозайки, сшивается в цельное изделие и гармонично вписывается в стиль поп-арт, при этом добавив яркости в основной интерьер гостиницы.

              Материалом изготовления диванов может быть искусственная или экокожа, а также велюр и др. Диваны из кожи роскошно и презентабельно смотрятся в любом помещении, добавляя высокий статус и престиж заведению.

              Таким образом, хороший выбор диванов строится на правильном просчете, когда учитывается стилистика заведения, а также цветовая гамма и целевая аудитория и т. п. Важно помнить, что от удачного выбора мебели во многом зависит успешность всего гостиничного бизнеса.

              Где купить диваны для гостиниц в Челябинске и Челябинской области?

              ChiedoCover – российская компания по комплексному оснащению банкетной мебели, а также текстиля и дополнительного оборудования в сегменте HoReCa. Под нашим контролем находится каждая произведенная деталь. Мы запускаем в производство только экологически чистые и безопасные материалы. Уровень качества продукции в сочетании с разумной ценой — приоритетные направления нашей компании.

              Купить диваны для гостиниц в Челябинске можно на официальном сайте нашей компании. Всегда к Вашим услугам наши профессиональные менеджеры, которые в самых сложных ситуациях и вопросах найдут лучший вариант именно для Вашего заведения.

              Почему диваны для гостиниц покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Челябинск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Челябинску ?

                Доставка товара по Челябинску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Челябинску ?

                Стоимость доставки по Челябинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Челябинску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Челябинску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Челябинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Челябинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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