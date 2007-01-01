Открывая двери любого гостиничного комплекса мы оказываемся в зоне ресепшен, где нас встречает администратор гостиницы или отеля. Мы, конечно, обращаем внимание на сервис, на обслуживание, стоимость, но не менее важны для нас как цветовое оформление, так и интерьер заведения. От хорошего сочетания, органичности диванов и остальной мебели интерьера, зависит в том числе настроение, расположение гостей и постояльцев гостиниц в Волгоградской области.
Как отмечают московские бренд-менеджеры, наиболее важными требованиями, предъявляемыми к гостиничной мебели являются: эргономичность, долговечность, при работе на каждый день, прочность, экологичность и пожаробезопасность. Диваны для гостиниц должны не издавать посторонних запахов, быть не токсичными и отвечать всем требованиям безопасности. Для удобства и работы обслуживающего персонала диваны должны быть неприхотливы в эксплуатации и обладать высокой степенью износостойкости. Это основные требования, предъявляемые для гостиниц.
Имея в виду данные требования, мы сможем грамотно подобрать модель диванов для гостиниц в Камышине, которые превосходно соответствуют обустраиваемому заведению. Для этого необходимо определить зоны на которые будет сделан максимальный упор по оснащению мебели. Прежде всего — это холл, зона ресепшн, а также деловая зона и зона отдыха. Выбор диванов в эти зоны должен гармонично сочетаться с остальным интерьером. Классические белые и черные цвета, по-прежнему, остаются в моде. Выбирая данную цветовую гамму вы подчеркиваете свободу, чистоту — белым цветом, а черный внесет ноты аристократии и важности. Более яркие цвета больше подходят для стилистики и оформления других интерьеров.
Производство мебели и продажа текстиля является основной деятельностью предприятия ChiedoCover. Наша компания ориентируется на клиентов в сфере HoReCa. За более 13 лет на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса мы вывели свою формулу успеха: предельная надежность выпускаемой продукции, а также превосходное качество и длительный эксплуатационный срок. Принимая заказ, мы в короткие сроки организуем доставку по России и СНГ любой удобной для Вас транспортной компанией.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Камышину осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Камышину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Камышину осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Камышину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня