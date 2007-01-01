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Современные диваны имеют самые различные формы: в виде прямоугольника, квадрата, овальной и формы угла и множество других. В этом материале постараемся разобраться на что в первую очередь обратить внимание при оснащении гостиницы этим элементом интерьера, рассмотрим когда выбор диванов — это превосходное дополнение к основному интерьеру, а когда диваны могут стать центром внимания в помещении.
После того, как мы вошли в любую гостиницу нас ожидает стойка ресепшн. Как правило, возле таких стоек установлены диваны, на которых можно комфортно и уютно расположиться, ожидая очереди у администратора. При покупке диванов владельцами гостиниц для зоны ресепшн стоит обращать внимание на износостойкость, так как при ежедневном пользовании важно, чтобы они не истирались, не покрывались катышками и не теряли свой первоначальный внешний вид. Безусловно, главной функцией любого дивана является место для сиденья, однако успешный их выбор может расширить возможности и стать, например, прекрасным элементом декора.
Сегодня набирает популярность гостиницы в стиле поп арт. Этот стиль характеризуется сочетанием самых различных ярких цветов, необычной и, чаще всего, кричащей расцветкой, а также использованием повторяющихся мотивов и абстрактных рисунков. Правильным решением в этот стиль станет покупка дивана пэчворк. Такая модель диванов, где по принципу мозайки, сшивается в цельное изделие и гармонично вписывается в стиль поп-арт, при этом добавив яркости в основной интерьер гостиницы.
Материалом изготовления диванов может быть искусственная или экокожа, а также велюр и др. Диваны из кожи роскошно и презентабельно смотрятся в любом помещении, добавляя высокий статус и престиж заведению.
Таким образом, хороший выбор диванов строится на правильном просчете, когда учитывается стилистика заведения, а также цветовая гамма и целевая аудитория и т. п. Важно помнить, что от удачного выбора мебели во многом зависит успешность всего гостиничного бизнеса.
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Стоимость доставки по Нефтеюганску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нефтеюганску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нефтеюганску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня