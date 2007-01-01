Диваны для гостиниц в Пятигорске оптом

от 14 290 ₽

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Настоящее фото товара Угловой диван Плаза, произведённого компанией ChiedoCover
69 190 ₽
Оптовая цена
5
Угловой диван Плаза
Настоящее фото товара Модульный диван Марта, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Модульный диван Марта
Настоящее фото товара Диван Мальта №3, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Мальта №3
Настоящее фото товара Диван угловой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой Мадрид
Настоящее фото товара Модульный диван Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
85 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Модульный диван Мадрид
Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Мальта №2
Настоящее фото товара Угол Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
69 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Угол Мальта №2
Настоящее фото товара Диван прямой Невпорт, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Невпорт, трехместный
Настоящее фото товара Диван прямой Невпорт, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван прямой Невпорт, двухместный
Настоящее фото товара Диван Флорина, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Флорина
Настоящее фото товара Диван угловой Салмон, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Салмон
Настоящее фото товара Диван угловой Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой Адмирал
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте
Настоящее фото товара Диван плетеный из искусственного ротанга Бекан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван плетеный из искусственного ротанга Бекан, светло-коричневый
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Что необходимо учитывать, чтобы выбрать диваны для гостиниц Пятигорске?

Открывая двери любого гостиничного комплекса мы оказываемся в зоне ресепшен, где нас встречает администратор гостиницы или отеля. Мы, конечно, обращаем внимание на сервис, на обслуживание, стоимость, но не менее важны для нас как цветовое оформление, так и интерьер заведения. От хорошего сочетания, органичности диванов и остальной мебели интерьера, зависит в том числе настроение, расположение гостей и постояльцев гостиниц в Ставропольском крае.

Как отмечают московские бренд-менеджеры, наиболее важными требованиями, предъявляемыми к гостиничной мебели являются: эргономичность, долговечность, при работе на каждый день, прочность, экологичность и пожаробезопасность. Диваны для гостиниц должны не издавать посторонних запахов, быть не токсичными и отвечать всем требованиям безопасности. Для удобства и работы обслуживающего персонала диваны должны быть неприхотливы в эксплуатации и обладать высокой степенью износостойкости. Это основные требования, предъявляемые для гостиниц.

Имея в виду данные требования, мы сможем грамотно подобрать модель диванов для гостиниц в Пятигорске, которые превосходно соответствуют обустраиваемому заведению. Для этого необходимо определить зоны на которые будет сделан максимальный упор по оснащению мебели. Прежде всего — это холл, зона ресепшн, а также деловая зона и зона отдыха. Выбор диванов в эти зоны должен гармонично сочетаться с остальным интерьером. Классические белые и черные цвета, по-прежнему, остаются в моде. Выбирая данную цветовую гамму вы подчеркиваете свободу, чистоту — белым цветом, а черный внесет ноты аристократии и важности. Более яркие цвета больше подходят для стилистики и оформления других интерьеров.

Где купить диваны для гостиниц в Пятигорске?

Производство мебели и продажа текстиля является основной деятельностью предприятия ChiedoCover. Наша компания ориентируется на клиентов в сфере HoReCa. За более 13 лет на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса мы вывели свою формулу успеха: предельная надежность выпускаемой продукции, а также превосходное качество и длительный эксплуатационный срок. Принимая заказ, мы в короткие сроки организуем доставку по России и СНГ любой удобной для Вас транспортной компанией.

Купить диваны для гостиниц Вы можете на нашем сайте. Также на веб-сайте Вы найдете сопутствующие товары: текстиль для гостиниц, электроника, аксессуары для ванных комнат. Отправляя запрос, можете быть уверены - менеджеры свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом.

Почему диваны для гостиниц покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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