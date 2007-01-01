Диваны для гостиниц в Тайшете оптом

от 14 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Угловой диван Плаза, произведённого компанией ChiedoCover
69 190 ₽
5
Угловой диван Плаза
Настоящее фото товара Диван угловой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
4.9
Диван угловой Мадрид
Настоящее фото товара Угол Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
69 990 ₽
4.6
Угол Мальта №2
Настоящее фото товара Диван прямой Марио, произведённого компанией ChiedoCover
26 790 ₽
4.1
Диван прямой Марио
Настоящее фото товара Диван угловой Салмон, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
4.1
Диван угловой Салмон
Настоящее фото товара Диван угловой Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
4.9
Диван угловой Адмирал
Настоящее фото товара Диван Фэнтази 200, произведённого компанией ChiedoCover
44 900 ₽
4.6
Диван Фэнтази 200
Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван Клонберн
Настоящее фото товара Плетеный диван Килтум, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный диван Килтум
Настоящее фото товара Диван Venecia, произведённого компанией ChiedoCover
54 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Venecia
Настоящее фото товара Диван Marsielle, произведённого компанией ChiedoCover
45 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Marsielle
Настоящее фото товара Диван Orlando, лавандовый, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Orlando, лавандовый
Настоящее фото товара Диван Rico, произведённого компанией ChiedoCover
47 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Rico
Настоящее фото товара Диван Molly, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Molly
Настоящее фото товара Диван будуарный Molly, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван будуарный Molly
Настоящее фото товара Диван Chestarfield, произведённого компанией ChiedoCover
59 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Chestarfield
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Что необходимо учитывать, чтобы выбрать диваны для гостиниц Тайшете?

Открывая двери любого гостиничного комплекса мы оказываемся в зоне ресепшен, где нас встречает администратор гостиницы или отеля. Мы, конечно, обращаем внимание на сервис, на обслуживание, стоимость, но не менее важны для нас как цветовое оформление, так и интерьер заведения. От хорошего сочетания, органичности диванов и остальной мебели интерьера, зависит в том числе настроение, расположение гостей и постояльцев гостиниц в Иркутской области.

Как отмечают московские бренд-менеджеры, наиболее важными требованиями, предъявляемыми к гостиничной мебели являются: эргономичность, долговечность, при работе на каждый день, прочность, экологичность и пожаробезопасность. Диваны для гостиниц должны не издавать посторонних запахов, быть не токсичными и отвечать всем требованиям безопасности. Для удобства и работы обслуживающего персонала диваны должны быть неприхотливы в эксплуатации и обладать высокой степенью износостойкости. Это основные требования, предъявляемые для гостиниц.

Имея в виду данные требования, мы сможем грамотно подобрать модель диванов для гостиниц в Тайшете, которые превосходно соответствуют обустраиваемому заведению. Для этого необходимо определить зоны на которые будет сделан максимальный упор по оснащению мебели. Прежде всего — это холл, зона ресепшн, а также деловая зона и зона отдыха. Выбор диванов в эти зоны должен гармонично сочетаться с остальным интерьером. Классические белые и черные цвета, по-прежнему, остаются в моде. Выбирая данную цветовую гамму вы подчеркиваете свободу, чистоту — белым цветом, а черный внесет ноты аристократии и важности. Более яркие цвета больше подходят для стилистики и оформления других интерьеров.

Где купить диваны для гостиниц в Тайшете?

Производство мебели и продажа текстиля является основной деятельностью предприятия ChiedoCover. Наша компания ориентируется на клиентов в сфере HoReCa. За более 13 лет на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса мы вывели свою формулу успеха: предельная надежность выпускаемой продукции, а также превосходное качество и длительный эксплуатационный срок. Принимая заказ, мы в короткие сроки организуем доставку по России и СНГ любой удобной для Вас транспортной компанией.

Купить диваны для гостиниц Вы можете на нашем сайте. Также на веб-сайте Вы найдете сопутствующие товары: текстиль для гостиниц, электроника, аксессуары для ванных комнат. Отправляя запрос, можете быть уверены - менеджеры свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом.

Почему диваны для гостиниц покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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