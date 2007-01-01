Выбор мебели для кафе в Кировской области довольно сложный процесс, поэтому и подход к нему должен быть обстоятельным. От успешного выбора будет зависеть наполняемость кафе, спрос на бронирование столиков и организации праздничных и других мероприятий. Владельцы ресторанов и кафе зачастую делают ставку не только на практичность, удобство и комфорт, но и на эстетические составляющие мебели. Превосходным сочетанием станет такая композиция диванов для кафе, которые неотъемлемо будут сочетаться с общим интерьером и стилем заведения.
Диваны для кафе можно условно разделить на несколько групп: прямоугольные, угловые, в форме острова, а также круга и двусторонние модели. Однако, в последнее время очень актуальным является диваны с индивидуальным дизайном, выполненные под заказ. Это практически гарантия уникальности и неповторимости Вашего заведения. Пожалуй, одним из решающих факторов для правильности выбора диванов для кафе является проектировка наполняемости зала. В случае полной посадки, в дни проведений праздничных мероприятий или корпоративов необходимо прежде всего отталкиваться от комфортного времяпрепровождения гостей и посетителей, создавая свободную атмосферу в зале.
Хай-тек — одно из наиболее популярных направлений в Кирове. Для такого стиля отлично подходит использование одиночной мягкой мебели, что успешно применяется в различных барах. Стиль барокко или рококо особое внимание уделяет статусности и престижа заведения. Интерьер, мебель и атмосфера — все эти элементы декора подчеркивают данный стиль таких заведений. В тоже время, популярны и кафе на каждый день, которые отличительны своей лаконичностью и практичностью в выборе диванов. Самым важным является прочность и бюджетная стоимость материала из которого выполнена мебель.
Отметим, что кафе в стиле винтаж также считаются не менее популярными на рынке индустрии HoReCa. Главной характеристикой такого стиля является элегантная, аристократическая мебель, с утонченным вкусом.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кирову осуществляется бесплатно.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кирову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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