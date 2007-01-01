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            Товары по акции

            Диваны для кафе в Набережных Челнах оптом

            от 8 690 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Набережным Челнам и Республике Татарстан

            Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
            9 190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Лотос
            Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
            19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Моби Дик кофе
            Настоящее фото товара Диван Уолси бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            29 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Уолси бежевый
            Настоящее фото товара Диван офисный iLike, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            25 690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван офисный iLike
            Настоящее фото товара Диван Corfy Loveseat, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Corfy Loveseat
            Настоящее фото товара Диван Corfy Loveseat Max, произведённого компанией ChiedoCover
            15 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Corfy Loveseat Max
            Настоящее фото товара Комплект Delano Set, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            23 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Комплект Delano Set
            Настоящее фото товара Комплект Orlando, произведённого компанией ChiedoCover
            29 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Комплект Orlando
            Настоящее фото товара Комплект Monaco with Storage, произведённого компанией ChiedoCover
            37 090 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Комплект Monaco with Storage
            Настоящее фото товара Комплект Montero, произведённого компанией ChiedoCover
            37 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Комплект Montero
            Настоящее фото товара Диван Sigma трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
            17 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Sigma трехместный
            Настоящее фото товара Диван Sigma двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
            13 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Sigma двухместный
            Настоящее фото товара Диван Stone, произведённого компанией ChiedoCover
            17 390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Stone
            Настоящее фото товара Диван Рондо ЕК, произведённого компанией ChiedoCover
            8 690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Рондо ЕК
            Настоящее фото товара Диван Сан Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
            46 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Сан Ремо
            Настоящее фото товара Оттоманка Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
            75 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Оттоманка Кардинал
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            Диваны для кафе: что необходимо учесть, чтобы сделать правильный выбор

            Выбор мебели для кафе в Республике Татарстан довольно сложный процесс, поэтому и подход к нему должен быть обстоятельным. От успешного выбора будет зависеть наполняемость кафе, спрос на бронирование столиков и организации праздничных и других мероприятий. Владельцы ресторанов и кафе зачастую делают ставку не только на практичность, удобство и комфорт, но и на эстетические составляющие мебели. Превосходным сочетанием станет такая композиция диванов для кафе, которые неотъемлемо будут сочетаться с общим интерьером и стилем заведения.

            Диваны для кафе можно условно разделить на несколько групп: прямоугольные, угловые, в форме острова, а также круга и двусторонние модели. Однако, в последнее время очень актуальным является диваны с индивидуальным дизайном, выполненные под заказ. Это практически гарантия уникальности и неповторимости Вашего заведения. Пожалуй, одним из решающих факторов для правильности выбора диванов для кафе является проектировка наполняемости зала. В случае полной посадки, в дни проведений праздничных мероприятий или корпоративов необходимо прежде всего отталкиваться от комфортного времяпрепровождения гостей и посетителей, создавая свободную атмосферу в зале.

            Хай-тек — одно из наиболее популярных направлений в Набережных Челнах. Для такого стиля отлично подходит использование одиночной мягкой мебели, что успешно применяется в различных барах. Стиль барокко или рококо особое внимание уделяет статусности и престижа заведения. Интерьер, мебель и атмосфера — все эти элементы декора подчеркивают данный стиль таких заведений. В тоже время, популярны и кафе на каждый день, которые отличительны своей лаконичностью и практичностью в выборе диванов. Самым важным является прочность и бюджетная стоимость материала из которого выполнена мебель.

            Отметим, что кафе в стиле винтаж также считаются не менее популярными на рынке индустрии HoReCa. Главной характеристикой такого стиля является элегантная, аристократическая мебель, с утонченным вкусом.

            Где купить диваны для кафе в Набережных Челнах?

            ChiedoCover – быстро развивающаяся компания — производитель мебели HoReCa и текстиля. Выполнение заказов по индивидуальным решением, а также транспортировка продукции любой транспортной компанией, минимальные сроки доставки сделают наше сотрудничество максимально продуктивным и результативным.

            Купить диваны для кафе в Республике Татарстан можно на нашем официальном сайте. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют по любой позиции в каталоге товаров и ответят на все интересующие Вас вопросы.

            Почему диваны для кафе покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Набережные Челны и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Набережным Челнам ?

              Доставка товара по Набережным Челнам осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Набережным Челнам ?

              Стоимость доставки по Набережным Челнам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Набережным Челнам осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Набережным Челнам телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Набережных Челнах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Набережным Челнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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