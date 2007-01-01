Диваны для кафе в Пятигорске оптом

от 24 900 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Диван Matrix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Matrix, голубой
Настоящее фото товара Диван 3-й местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Сиена
Настоящее фото товара Диван Kate, зеленый, 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
241 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Kate, зеленый, 3-х местный
Настоящее фото товара Диван Nottingham, белый, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
144 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Nottingham, белый, 2-х местный
Настоящее фото товара Диван JIMI, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван JIMI, розовый
Настоящее фото товара Диван Jimi в скандинавском стиле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090 ₽
Оптовая цена
5
Диван Jimi в скандинавском стиле, серый
Настоящее фото товара Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван двухместный Сибиу, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, охра, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван двухместный Сибиу, охра
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван двухместный Сибиу, изумрудный
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван двухместный Сибиу, терракота
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван двухместный Сибиу, табачный
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
5
Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый
Настоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Tomeo, серый
Настоящее фото товара Диван Hexo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Hexo, серый
Смотреть все

Диваны для кафе: что необходимо учесть, чтобы сделать правильный выбор

Выбор мебели для кафе в Ставропольском крае довольно сложный процесс, поэтому и подход к нему должен быть обстоятельным. От успешного выбора будет зависеть наполняемость кафе, спрос на бронирование столиков и организации праздничных и других мероприятий. Владельцы ресторанов и кафе зачастую делают ставку не только на практичность, удобство и комфорт, но и на эстетические составляющие мебели. Превосходным сочетанием станет такая композиция диванов для кафе, которые неотъемлемо будут сочетаться с общим интерьером и стилем заведения.

Диваны для кафе можно условно разделить на несколько групп: прямоугольные, угловые, в форме острова, а также круга и двусторонние модели. Однако, в последнее время очень актуальным является диваны с индивидуальным дизайном, выполненные под заказ. Это практически гарантия уникальности и неповторимости Вашего заведения. Пожалуй, одним из решающих факторов для правильности выбора диванов для кафе является проектировка наполняемости зала. В случае полной посадки, в дни проведений праздничных мероприятий или корпоративов необходимо прежде всего отталкиваться от комфортного времяпрепровождения гостей и посетителей, создавая свободную атмосферу в зале.

Хай-тек — одно из наиболее популярных направлений в Пятигорске. Для такого стиля отлично подходит использование одиночной мягкой мебели, что успешно применяется в различных барах. Стиль барокко или рококо особое внимание уделяет статусности и престижа заведения. Интерьер, мебель и атмосфера — все эти элементы декора подчеркивают данный стиль таких заведений. В тоже время, популярны и кафе на каждый день, которые отличительны своей лаконичностью и практичностью в выборе диванов. Самым важным является прочность и бюджетная стоимость материала из которого выполнена мебель.

Отметим, что кафе в стиле винтаж также считаются не менее популярными на рынке индустрии HoReCa. Главной характеристикой такого стиля является элегантная, аристократическая мебель, с утонченным вкусом.

Где купить диваны для кафе в Пятигорске?

ChiedoCover – быстро развивающаяся компания — производитель мебели HoReCa и текстиля. Выполнение заказов по индивидуальным решением, а также транспортировка продукции любой транспортной компанией, минимальные сроки доставки сделают наше сотрудничество максимально продуктивным и результативным.

Купить диваны для кафе в Ставропольском крае можно на нашем официальном сайте. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют по любой позиции в каталоге товаров и ответят на все интересующие Вас вопросы.

Почему диваны для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют