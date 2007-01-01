Диваны для кафе в Шахтёрске оптом

от 14 590 ₽

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Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Мальта №2
Настоящее фото товара Диван угловой Салмон, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Салмон
Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван Клонберн
Настоящее фото товара Плетеный диван Килтум, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный диван Килтум
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте
Настоящее фото товара Плетеный диван Талск, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетеный диван Талск, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван Атлиг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный диван Атлиг, коричневый
Настоящее фото товара Диван плетеный из искусственного ротанга Бекан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван плетеный из искусственного ротанга Бекан, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван Милтаун, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
44 990 ₽
Оптовая цена
5
Плетеный диван Милтаун, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Беклер, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный диван из искусственного ротанга Беклер, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван Клэдда, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный диван Клэдда, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный диван Килогс, Латте, произведённого компанией ChiedoCover
33 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный диван Килогс, Латте
Настоящее фото товара Плетеный диван Блэкрок, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
42 590 ₽
Оптовая цена
5
Плетеный диван Блэкрок, коричневый
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Диваны для кафе: что необходимо учесть, чтобы сделать правильный выбор

Выбор мебели для кафе в Сахалинской области довольно сложный процесс, поэтому и подход к нему должен быть обстоятельным. От успешного выбора будет зависеть наполняемость кафе, спрос на бронирование столиков и организации праздничных и других мероприятий. Владельцы ресторанов и кафе зачастую делают ставку не только на практичность, удобство и комфорт, но и на эстетические составляющие мебели. Превосходным сочетанием станет такая композиция диванов для кафе, которые неотъемлемо будут сочетаться с общим интерьером и стилем заведения.

Диваны для кафе можно условно разделить на несколько групп: прямоугольные, угловые, в форме острова, а также круга и двусторонние модели. Однако, в последнее время очень актуальным является диваны с индивидуальным дизайном, выполненные под заказ. Это практически гарантия уникальности и неповторимости Вашего заведения. Пожалуй, одним из решающих факторов для правильности выбора диванов для кафе является проектировка наполняемости зала. В случае полной посадки, в дни проведений праздничных мероприятий или корпоративов необходимо прежде всего отталкиваться от комфортного времяпрепровождения гостей и посетителей, создавая свободную атмосферу в зале.

Хай-тек — одно из наиболее популярных направлений в Шахтёрске. Для такого стиля отлично подходит использование одиночной мягкой мебели, что успешно применяется в различных барах. Стиль барокко или рококо особое внимание уделяет статусности и престижа заведения. Интерьер, мебель и атмосфера — все эти элементы декора подчеркивают данный стиль таких заведений. В тоже время, популярны и кафе на каждый день, которые отличительны своей лаконичностью и практичностью в выборе диванов. Самым важным является прочность и бюджетная стоимость материала из которого выполнена мебель.

Отметим, что кафе в стиле винтаж также считаются не менее популярными на рынке индустрии HoReCa. Главной характеристикой такого стиля является элегантная, аристократическая мебель, с утонченным вкусом.

Где купить диваны для кафе в Шахтёрске?

ChiedoCover – быстро развивающаяся компания — производитель мебели HoReCa и текстиля. Выполнение заказов по индивидуальным решением, а также транспортировка продукции любой транспортной компанией, минимальные сроки доставки сделают наше сотрудничество максимально продуктивным и результативным.

Купить диваны для кафе в Сахалинской области можно на нашем официальном сайте. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют по любой позиции в каталоге товаров и ответят на все интересующие Вас вопросы.

Почему диваны для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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