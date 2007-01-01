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          Товары по акции

          Диваны для кальянной в Анжеро-Судженске оптом

          от 6 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Анжеро-Судженску и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Bellis
          Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
          28 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Париж
          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Д14
          Настоящее фото товара Диван Д26, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Д26
          Настоящее фото товара Диван Роял с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный диван Мит Хонер
          Настоящее фото товара Диван Дарвин двухсторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Дарвин двухсторонний
          Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          142 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Chester диван 3-х местный
          Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 490 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Топаз
          Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 690 ₽12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Топаз с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Чайхана, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Чайхана
          Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый
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          Комфортабельные и практичные диваны для кальянной

          В настоящее время выбор заведений, где можно комфортно провести время и приятно отдохнуть огромен. Владельцы создают очень хорошие условия: просчитывают стиль своего заведения, проводят мебельное оснащение, а также выбирают цветовую гамму и продумывают освещение. Все это делается для того, чтобы создать отличную атмосферу, которую обязательно оценят посетители и гости. На сегодняшний день кальянные активно набирают свою популярность и являются модным трендом не только у молодежи, но и более взрослой аудитории. Удачным решением станут диваны для кальянной. Как выбрать данные модели в Анжеро-Судженске?

          Хорошие диваны для кальянной: в чем их принципиальные отличия?

          Абсолютно любая кальянная оснащается в соответствии с определенными правилами, одно из главных состоит в том, чтобы организовать прекрасный релакс для посетителей. На первый план при выборе диванов для подобных заведений выходит определение стиля, необходимо четко понимать дизайн каких моделей идеально впишется именно в Ваш интерьер. Следует уделить время для продумывания декора и других аксессуаров, все это несомненно увеличит поток клиентов и следовательно принесет выгоду.

          Кожаные диваны для кальянной — это очень удачное решение

          Данные изделия могут производится из нескольких материалов, сейчас рассмотрим некоторые из них и определим насколько они подходят по тем или иным параметрам для таких заведений. Кожаные диваны для кальянной — это один из классических вариантов. Они сформируют атмосферу уюта и стиля для Вашего заведения и превосходно будут смотреться в помещении. Такие модели практически не впитывают жидкость, что в условиях любой кальянной очень важный фактор, поскольку в случаи падения колбы вода может пролиться на диван, для кожаных изделий это абсолютно не страшно. В тоже время, они не накапливают грязь и пыль, практичность — одна из ведущих составляющих удачного выбора. Кожа не электризует одежду, поэтому данные модели не создадут никакого дискомфорта Вашим гостям и посетителям.

          Угловые диваны для кальянной

          Отдельное поговорим об угловых диванах для кальянной. Принципиальное их отличие в том, что они экономят полезную площадь и создают гармонию в помещении. Их габариты, скажем так, формируют интерьер, наполняют его определенным стилем, что по итогу выгодно сказывается на общем восприятии. Кроме того, широкий ассортимент считается отличным достоинством, даже в самых сложных дизайнах, они прекрасно решают задачу по мебельному оснащению кальянных.

          Где купить диваны для кальянных в Анжеро-Судженске?

          Для производства нашей мебели мы используем только экологически чистые и абсолютно безвредные материалы и комплектующие. При заказе в нашей компании Вы можете подобрать любой цвет, ткань обивки и другие параметры, которые полностью удовлетворят Ваши желания и потребности. Мы оснастили наши производственные цеха новейшим и современным оборудованием, компания ChiedoCover принимает оптовые заказы, готовую продукцию отправляем в любой город России и стран СНГ. Наши товары проверены временем, положительные отзывы являются тому подтверждением.

          Купить диваны для кальянной можно на нашем официальном сайте. Мы производим отбор только профессиональных и опытных менеджеров, поэтому в их компетенции можно не сомневаться. Они готовы ответить на все вопросы, порекомендовать хорошие и первоклассные модели, которые замечательно будут смотреться именно в Вашем заведении. Обратите внимание на гибкую систему скидок, заходите к нам на сайт и делайте свой выбор лучшей мебели.

          Почему диваны для кальянной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Анжеро-Судженск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Анжеро-Судженску ?

            Доставка товара по Анжеро-Судженску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Анжеро-Судженску ?

            Стоимость доставки по Анжеро-Судженску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Анжеро-Судженску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Анжеро-Судженску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Анжеро-Судженске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Анжеро-Судженску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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