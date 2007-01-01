Диваны для кальянной в Пятигорске оптом

от 24 900 ₽

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Настоящее фото товара Диван двухместный Barcelona, произведённого компанией ChiedoCover
62 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван двухместный Barcelona
Настоящее фото товара Диван Corsica 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
32 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Corsica 2-местный
Настоящее фото товара Диван Cloud двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
77 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Cloud двухместный
Настоящее фото товара Диван Cloud трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
86 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Cloud трехместный
Настоящее фото товара Диван Halston двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Halston двухместный
Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
50 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Halston трехместный
Настоящее фото товара Диван Kennewick двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
49 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Kennewick двухместный
Настоящее фото товара Диван Loco двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
49 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Loco двухместный
Настоящее фото товара Диван Loco трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
52 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Loco трехместный
Настоящее фото товара Диван Marlo двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
59 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Marlo двухместный
Настоящее фото товара Диван Marlo трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
63 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Marlo трехместный
Настоящее фото товара Диван Mendini двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
54 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Mendini двухместный
Настоящее фото товара Диван Mendini трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
58 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Mendini трехместный
Настоящее фото товара Диван Nevada, произведённого компанией ChiedoCover
67 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Nevada
Настоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Томас, пасмурно серый
Настоящее фото товара Диван Matrix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Matrix, голубой
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Комфортабельные и практичные диваны для кальянной

В настоящее время выбор заведений, где можно комфортно провести время и приятно отдохнуть огромен. Владельцы создают очень хорошие условия: просчитывают стиль своего заведения, проводят мебельное оснащение, а также выбирают цветовую гамму и продумывают освещение. Все это делается для того, чтобы создать отличную атмосферу, которую обязательно оценят посетители и гости. На сегодняшний день кальянные активно набирают свою популярность и являются модным трендом не только у молодежи, но и более взрослой аудитории. Удачным решением станут диваны для кальянной. Как выбрать данные модели в Пятигорске?

Хорошие диваны для кальянной: в чем их принципиальные отличия?

Абсолютно любая кальянная оснащается в соответствии с определенными правилами, одно из главных состоит в том, чтобы организовать прекрасный релакс для посетителей. На первый план при выборе диванов для подобных заведений выходит определение стиля, необходимо четко понимать дизайн каких моделей идеально впишется именно в Ваш интерьер. Следует уделить время для продумывания декора и других аксессуаров, все это несомненно увеличит поток клиентов и следовательно принесет выгоду.

Кожаные диваны для кальянной — это очень удачное решение

Данные изделия могут производится из нескольких материалов, сейчас рассмотрим некоторые из них и определим насколько они подходят по тем или иным параметрам для таких заведений. Кожаные диваны для кальянной — это один из классических вариантов. Они сформируют атмосферу уюта и стиля для Вашего заведения и превосходно будут смотреться в помещении. Такие модели практически не впитывают жидкость, что в условиях любой кальянной очень важный фактор, поскольку в случаи падения колбы вода может пролиться на диван, для кожаных изделий это абсолютно не страшно. В тоже время, они не накапливают грязь и пыль, практичность — одна из ведущих составляющих удачного выбора. Кожа не электризует одежду, поэтому данные модели не создадут никакого дискомфорта Вашим гостям и посетителям.

Угловые диваны для кальянной

Отдельное поговорим об угловых диванах для кальянной. Принципиальное их отличие в том, что они экономят полезную площадь и создают гармонию в помещении. Их габариты, скажем так, формируют интерьер, наполняют его определенным стилем, что по итогу выгодно сказывается на общем восприятии. Кроме того, широкий ассортимент считается отличным достоинством, даже в самых сложных дизайнах, они прекрасно решают задачу по мебельному оснащению кальянных.

Где купить диваны для кальянных в Пятигорске?

Для производства нашей мебели мы используем только экологически чистые и абсолютно безвредные материалы и комплектующие. При заказе в нашей компании Вы можете подобрать любой цвет, ткань обивки и другие параметры, которые полностью удовлетворят Ваши желания и потребности. Мы оснастили наши производственные цеха новейшим и современным оборудованием, компания ChiedoCover принимает оптовые заказы, готовую продукцию отправляем в любой город России и стран СНГ. Наши товары проверены временем, положительные отзывы являются тому подтверждением.

Купить диваны для кальянной можно на нашем официальном сайте. Мы производим отбор только профессиональных и опытных менеджеров, поэтому в их компетенции можно не сомневаться. Они готовы ответить на все вопросы, порекомендовать хорошие и первоклассные модели, которые замечательно будут смотреться именно в Вашем заведении. Обратите внимание на гибкую систему скидок, заходите к нам на сайт и делайте свой выбор лучшей мебели.

Почему диваны для кальянной покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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