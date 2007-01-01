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В настоящее время выбор заведений, где можно комфортно провести время и приятно отдохнуть огромен. Владельцы создают очень хорошие условия: просчитывают стиль своего заведения, проводят мебельное оснащение, а также выбирают цветовую гамму и продумывают освещение. Все это делается для того, чтобы создать отличную атмосферу, которую обязательно оценят посетители и гости. На сегодняшний день кальянные активно набирают свою популярность и являются модным трендом не только у молодежи, но и более взрослой аудитории. Удачным решением станут диваны для кальянной. Как выбрать данные модели в Екатеринбурге?
Абсолютно любая кальянная оснащается в соответствии с определенными правилами, одно из главных состоит в том, чтобы организовать прекрасный релакс для посетителей. На первый план при выборе диванов для подобных заведений выходит определение стиля, необходимо четко понимать дизайн каких моделей идеально впишется именно в Ваш интерьер. Следует уделить время для продумывания декора и других аксессуаров, все это несомненно увеличит поток клиентов и следовательно принесет выгоду.
Данные изделия могут производится из нескольких материалов, сейчас рассмотрим некоторые из них и определим насколько они подходят по тем или иным параметрам для таких заведений. Кожаные диваны для кальянной — это один из классических вариантов. Они сформируют атмосферу уюта и стиля для Вашего заведения и превосходно будут смотреться в помещении. Такие модели практически не впитывают жидкость, что в условиях любой кальянной очень важный фактор, поскольку в случаи падения колбы вода может пролиться на диван, для кожаных изделий это абсолютно не страшно. В тоже время, они не накапливают грязь и пыль, практичность — одна из ведущих составляющих удачного выбора. Кожа не электризует одежду, поэтому данные модели не создадут никакого дискомфорта Вашим гостям и посетителям.
Отдельное поговорим об угловых диванах для кальянной. Принципиальное их отличие в том, что они экономят полезную площадь и создают гармонию в помещении. Их габариты, скажем так, формируют интерьер, наполняют его определенным стилем, что по итогу выгодно сказывается на общем восприятии. Кроме того, широкий ассортимент считается отличным достоинством, даже в самых сложных дизайнах, они прекрасно решают задачу по мебельному оснащению кальянных.
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Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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