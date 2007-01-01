Диваны для отдыха в Шахтёрске оптом

от 26 900 ₽

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Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-1, произведённого компанией ChiedoCover
41 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Элефант Мини-1
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
67 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Настоящее фото товара Диван Atlant, произведённого компанией ChiedoCover
74 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Atlant
Настоящее фото товара Диван Barbs двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
42 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Barbs двухместный
Настоящее фото товара Диван Bari двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
46 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Bari двухместный
Настоящее фото товара Диван Bari трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Bari трехместный
Настоящее фото товара Диван Cardello двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
57 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Cardello двухместный
Настоящее фото товара Диван Cardello трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
59 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Cardello трехместный
Настоящее фото товара Диван Scott двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
57 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Scott двухместный
Настоящее фото товара Диван Vittorio двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
58 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Vittorio двухместный
Настоящее фото товара Диван Амур, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
26 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Амур, угловой
Настоящее фото товара Выкатной диван Болеро, произведённого компанией ChiedoCover
28 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Выкатной диван Болеро
Настоящее фото товара Диван Авангард, еврокнижка, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Авангард, еврокнижка
Настоящее фото товара Диван Элита, книжка, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Элита, книжка
Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
31 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Томас, солнечный желтый
Настоящее фото товара Диван Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Орландо
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Диваны для отдыха: повышенная комфортабельность и удобство

Домашний уют собирается из мелочей, необходимо продумать не только стиль, аксессуары, но и сделать качественное мебельное оснащение. Домашняя мебель — это основа хорошего сна, а также приятного отдыха и приема гостей. В нашем сегодняшнем материале мы рассмотрим комфортабельные диваны для отдыха. В настоящее время мебельные магазины в Шахтёрске и сайты предлагают самые различные модели, невероятные формы и материалы изготовления. Наша основная задача — показать простыми советами как можно совсем недорого и качественно произвести меблировку комнат, а также квартиры или частного дома.

Мягкие диваны для отдыха

Изумительно стильная мебель буквально за несколько минут может перевернуть обычное представление о комфорте и удобстве. Это не должно вызывать удивление, поскольку правильный выбор моделей способствует преображению любого помещения. В первую очередь следует отметить мягкие диваны для отдыха. Эти изделия — одни из самых популярных и совершенных. Мягкую обивку дивана обеспечивает высококачественный поролон. Это одна из ключевых деталей, не следует на этом экономить, поскольку это может негативно сказаться на комфорте. Мягкие диваны для отдыха не истираются, даже при регулярном использовании они прекрасно сохраняют все свои эксплуатационные качества, что, безусловно, является одним из важнейших преимуществ. Каркас таких моделей изготовляется из массива дерева, поэтому можно быть уверенным в абсолютной безопасности и экологичности материалов. Они обладают приятными тактильными свойствами, гарантированно станут точкой притяжения всей Вашей семьи.

Угловые диваны для отдыха

Выбор любой мебели производится с учетом основного интерьера в помещении. Угловые диваны для отдыха превосходно вписываются практически в любые комнаты. На сегодняшний день в нашем каталоге продукции также имеются компактные модели, так что Вы обязательно найдете для себя то, что нужно. Обратите внимание на двухместные диваны для отдыха — это идеальное решение для семьи из двух человек. Они вместительные, удобные, располагающие к полноценному и качественному сну.

Диваны для отдыха в гостиную

Меблировка гостиной — еще один этап в формировании интерьера Вашей квартиры и дома. Здесь предусмотрительно выбирать стильные и роскошные модели. Диваны для отдыха в гостиную станут незаменимым элементом мебели для Вас и Ваших гостей. Они подчеркнут хороший вкус хозяев дома, расположат к приятному общению и встрече.

Где купить диваны для отдыха в Шахтёрске?

Наша компания производит мебель для дома абсолютно на любой вкус. Здесь Вы легко найдете все необходимое для комплексного мебельного оснащения всего Вашего дома. Большой выбор цвета, стилистических особенностей, дизайна и формы — у нас Вы сможете найти тот идеальный вариант, который так давно искали. Собственное производство мебели гарантирует высокое качество продукции, минимизирует цепочки посредников, таким образом, наши цены одни из самых низких на мебельном рынке в России.

Купить диваны для отдыха в Шахтёрске Вы всегда можете на нашем официальном сайте. Мы всегда предлагаем своим клиентам скидки и сезонные акции. Обратитесь за помощью к нашим опытным менеджерам из отдела продаж. Их большой опыт работы, компетентные знания обязательно придутся кстати, когда Вы будет определяться с выбором мебели. Они абсолютно бесплатно расскажут Вам относительно всей линейки производства наших товаров, а также приведут достоинства и недостатки.

Почему диваны для отдыха покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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