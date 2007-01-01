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Эксперты в области гостиничного и ресторанного бизнеса с уверенностью заявляют о том, что несмотря на большую популярность, которую набирают Лофт кафе и рестораны, классический стиль по-прежнему не остается без внимания посетителей. Концепция любого заведения подразумевает не только выбор места, помещения, но и мебели, которая будет дополнять и формировать у посетителей, выбранную Вами стилевую политику.
Классические диваны в Домодедово превосходно дополняют интерьер ресторанов, придерживающихся следующим основным характеристикам: сдержанный декор, четкие геометрические линии, утварь или различные деревянные элементы мебели и стульев. Что касается цветового наполнения таких ресторанов, то это прежде всего шоколадные, коричневые, бежевые и постельные тона. Яркие тона и цветные элементы декорирования скорее всего не самый подходящий вариант для подобных заведений. Классические хрустальные люстры — также незаменимый атрибут подобных заведений.
Помимо того, классические диваны в Московской области подчеркнут приверженность к национальным традициям и отметят настоящий вкус владельца ресторана. Солидность, а также статусность и уважение — вот основные постулаты классических ресторанов. Это то место, где приятно провести как деловую встречу, обед, так и романтический вечер.
В тоже время, классические диваны, выполненные из кожи в сочетании с большими окнами, шторами в пол, а также коваными подсвечниками и неброскими стенами великолепно воссоздадут аристократическую атмосферу с уникальным и исключительным дизайном. Таким образом, благодаря совокупности всех элементов интерьера создается неповторимая обстановка ресторана.
Предприятие ChiedoCover производит и реализует мебель и текстиль для сферы HoReCa на протяжении 13 лет. Хорошие отзывы, продуктивные отношения с клиентами, разработка эксклюзивной мебели позволяет нам занимать одни из лидирующих позиций в этом сегменте. Вся продукция, которая выпускается на нашем производстве имеет гарантийный срок и всю необходимую сопроводительную документацию. Главной стратегией развития нашего предприятия является совершенствование каждого этапа производства.
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Доставка товара по Домодедово осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Домодедово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Домодедово осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Домодедово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня