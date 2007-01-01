+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Диваны классические в Калуге оптом

          от 12 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калуге и Калужской области

          Настоящее фото товара Диван Шони, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Шони
          Настоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
          107 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Chester диван лавсит
          Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          153 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Versace диван 3-х местный
          Настоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
          116 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Versace диван лавсит
          Настоящее фото товара Диван Келес, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Келес
          Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
          Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          142 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Chester диван 3-х местный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          20 280 ₽23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Кафе
          Настоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Статус
          Настоящее фото товара Диван Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Visit Lux SKS
          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Тахта Джуниор, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Тахта Джуниор
          Настоящее фото товара Тахта Жасмин, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Жасмин
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
          Смотреть все

          Классические диваны — идеальный элемент интерьера для сферы HoReCa

          Эксперты в области гостиничного и ресторанного бизнеса с уверенностью заявляют о том, что несмотря на большую популярность, которую набирают Лофт кафе и рестораны, классический стиль по-прежнему не остается без внимания посетителей. Концепция любого заведения подразумевает не только выбор места, помещения, но и мебели, которая будет дополнять и формировать у посетителей, выбранную Вами стилевую политику.

          Классические диваны в Калуге превосходно дополняют интерьер ресторанов, придерживающихся следующим основным характеристикам: сдержанный декор, четкие геометрические линии, утварь или различные деревянные элементы мебели и стульев. Что касается цветового наполнения таких ресторанов, то это прежде всего шоколадные, коричневые, бежевые и постельные тона. Яркие тона и цветные элементы декорирования скорее всего не самый подходящий вариант для подобных заведений. Классические хрустальные люстры — также незаменимый атрибут подобных заведений.

          Помимо того, классические диваны в Калужской области подчеркнут приверженность к национальным традициям и отметят настоящий вкус владельца ресторана. Солидность, а также статусность и уважение — вот основные постулаты классических ресторанов. Это то место, где приятно провести как деловую встречу, обед, так и романтический вечер.

          В тоже время, классические диваны, выполненные из кожи в сочетании с большими окнами, шторами в пол, а также коваными подсвечниками и неброскими стенами великолепно воссоздадут аристократическую атмосферу с уникальным и исключительным дизайном. Таким образом, благодаря совокупности всех элементов интерьера создается неповторимая обстановка ресторана.

          Где купить классические диваны в Калуге?

          Предприятие ChiedoCover производит и реализует мебель и текстиль для сферы HoReCa на протяжении 13 лет. Хорошие отзывы, продуктивные отношения с клиентами, разработка эксклюзивной мебели позволяет нам занимать одни из лидирующих позиций в этом сегменте. Вся продукция, которая выпускается на нашем производстве имеет гарантийный срок и всю необходимую сопроводительную документацию. Главной стратегией развития нашего предприятия является совершенствование каждого этапа производства.

          Купить классические диваны в Калуге Вы можете на нашем сайте. Задача наших профессиональных менеджеров не только ответить на вопросы выбранной Вами категории товаров, но и расширить Ваше представление о сфере HoReCa и предложить интересные варианты, подходящее именно Вашему заведению.

          Почему классические диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Калугу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Калуге ?

            Доставка товара по Калуге осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калуге ?

            Стоимость доставки по Калуге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Калуге осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калуге телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Калуге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Калуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют