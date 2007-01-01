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          Товары по акции

          Диваны Лофт в Краснотурьинске оптом

          от 12 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Краснотурьинску и Свердловской области

          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья лофт DS 899
          Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Лофт Фурор
          Настоящее фото товара Диван лофт Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Элегия
          Настоящее фото товара Диван лофт Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Луиза
          Настоящее фото товара Диван лофт Амбер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Амбер
          Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Магни
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс большой
          Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Палетт
          Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Гленден
          Настоящее фото товара Диван лофт Бастиано, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Бастиано
          Настоящее фото товара Диван Дюна черный, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Дюна черный
          Настоящее фото товара Диван Джеймс клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          32 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Джеймс клик-кляк
          Настоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Эридан
          Настоящее фото товара Диван Аруна бокс, произведённого компанией ChiedoCover
          24 140 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Аруна бокс
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          25 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Кубус
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          Диваны Лофт: не обычно и стильно для сферы HoReCa

          За последнее время диваны Лофт приобретают какую-то небывалую популярность, их можно встретить буквально везде: гостиницы, кафе, рестораны, небольшие бары и пабы. Даже в торговых центрах Краснотурьинска, в местах отдыха и то весьма органично смотрятся эти диваны. Весь секрет в их ультрасовременном дизайне, важнейшей особенностью которых является оригинальность и простота реализации.

          Стиль Лофт зародился в США в середине 1950 г. Это было связано с тем, что фабричные, складские помещения и территории заброшенных заводов стали переоборудоваться в жилые помещения, а в последствие в кафе и рестораны. Главное правило при выборе мебели в индустриальном стиле: необходимо, чтобы помещение было просторным, комфортным для посетителей и не загромождало проходы между столами различными предметами и дополнительным оборудованием.

          Преимущества диванов Лофт

          Если Вы решили сделать что-то стилистически особенное и не можете принять решение, то диваны Лофт станут именно тем средством, благодаря которому реализуются Ваши начинания. Помимо восхитительного эстетического восприятия эти диваны обладают повышенной комфортабельностью и удобством. Поскольку в данном стиле нет никаких ограничений и рамок, то диваны Лофт выпускаются как в прямоугольной, круглой форме, таки в П — образной, нестандартной и исключительной форме. Как правило, самыми распространенными цветовыми гаммами диванов лофт являются: коричневый, черный, серый, белый, молочный. В стиле авангард уместны яркие цвета: красный, зеленый, желтый. Они гармонично вписываются в существующий интерьер и добавляют очарование в интерьер заведения.

          Таким образом, диваны Лофт станут одной из центральных деталей интерьера, на которую посетители обязательно обратят свои взгляды. Комфорт, мягкость, удобство и приятный внешний облик — это ключи к завоеванию посетителей заведения.

          Где купить диваны Лофт в Свердловской области?

          Предприятие ChiedoCover – производитель мебели и текстиля в сегменте HoReCa. Мы работаем с 2007 года. Учитывая отзывы покупателей мы совершенствуем свою продукцию, предлагаем необычные модели, либо выполним на заказ Ваши эскизы. Продажа качественной и надежной мебели для ресторанного и гостиничного бизнеса — это наша основная деятельность.

          Купить диваны Лофт в ресторан Краснотурьинска можно на нашем официальном сайте. Широкий выбор продукции товаров не только увеличивает вариативность в принятии решения, но и предоставляет возможность комплексного оборудования гостиницы, кафе или ресторана.

          Почему диваны лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Краснотурьинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Краснотурьинску ?

            Доставка товара по Краснотурьинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Краснотурьинску ?

            Стоимость доставки по Краснотурьинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Краснотурьинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Краснотурьинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Краснотурьинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Краснотурьинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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