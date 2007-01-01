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За последнее время диваны Лофт приобретают какую-то небывалую популярность, их можно встретить буквально везде: гостиницы, кафе, рестораны, небольшие бары и пабы. Даже в торговых центрах Новосибирска, в местах отдыха и то весьма органично смотрятся эти диваны. Весь секрет в их ультрасовременном дизайне, важнейшей особенностью которых является оригинальность и простота реализации.
Стиль Лофт зародился в США в середине 1950 г. Это было связано с тем, что фабричные, складские помещения и территории заброшенных заводов стали переоборудоваться в жилые помещения, а в последствие в кафе и рестораны. Главное правило при выборе мебели в индустриальном стиле: необходимо, чтобы помещение было просторным, комфортным для посетителей и не загромождало проходы между столами различными предметами и дополнительным оборудованием.
Если Вы решили сделать что-то стилистически особенное и не можете принять решение, то диваны Лофт станут именно тем средством, благодаря которому реализуются Ваши начинания. Помимо восхитительного эстетического восприятия эти диваны обладают повышенной комфортабельностью и удобством. Поскольку в данном стиле нет никаких ограничений и рамок, то диваны Лофт выпускаются как в прямоугольной, круглой форме, таки в П — образной, нестандартной и исключительной форме. Как правило, самыми распространенными цветовыми гаммами диванов лофт являются: коричневый, черный, серый, белый, молочный. В стиле авангард уместны яркие цвета: красный, зеленый, желтый. Они гармонично вписываются в существующий интерьер и добавляют очарование в интерьер заведения.
Таким образом, диваны Лофт станут одной из центральных деталей интерьера, на которую посетители обязательно обратят свои взгляды. Комфорт, мягкость, удобство и приятный внешний облик — это ключи к завоеванию посетителей заведения.
Предприятие ChiedoCover – производитель мебели и текстиля в сегменте HoReCa. Мы работаем с 2007 года. Учитывая отзывы покупателей мы совершенствуем свою продукцию, предлагаем необычные модели, либо выполним на заказ Ваши эскизы. Продажа качественной и надежной мебели для ресторанного и гостиничного бизнеса — это наша основная деятельность.
Купить диваны Лофт в ресторан Новосибирска можно на нашем официальном сайте. Широкий выбор продукции товаров не только увеличивает вариативность в принятии решения, но и предоставляет возможность комплексного оборудования гостиницы, кафе или ресторана.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новосибирску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новосибирску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новосибирску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новосибирску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня