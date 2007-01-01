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          Товары по акции

          Диваны на металлокаркасе в Избербаше оптом

          от 7 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Избербашу и Дагестану

          Настоящее фото товара Диван Keln 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 140 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Keln 2х местный
          Настоящее фото товара Диван Verona 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Verona 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 235 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Asgard 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          50 085 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Veil 3-х местный
          Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          41 365 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Veil 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          32 735 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Grand 3-х местный
          Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          27 045 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Grand 2-х местный
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          26 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Модуль VEIL 1-местный угловой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          21 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Модуль VEIL 1-местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          36 330 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль VEIL 2-х местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
          37 600 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
          37 600 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          17 355 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль GRAND 1-местный угловой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          13 825 ₽
          Оптовая цена
          5
          Модуль GRAND 1-местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          23 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Модуль GRAND 2-х местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          24 580 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Модуль GRAND 2-х местный угловой
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          Главные рекомендации по выбору диванов на металлокаркасе для сегмента HoReCa

          Сегодня на мебельном рынке представлены модели на любой вкус, как не допустить ошибок и потом не сожалеть об упущенной выгоде. Для ресторанного и гостиничного бизнеса внешний вид имеет огромное значение, желание посетителей приятно и с комфортом провести время является базовым. В этой связи необходимо определить основные требования, которые существуют для выбора хороших диванов на металлокаркасе в Избербаше. Рассмотрим эти изделия поближе и постараемся выделить основные критерии успешных моделей.

          Принципы качественных диванов на металлокаркасе

          Выбирая мебель, чаще всего владельцы ресторанов и кафе обращают внимание на привлекательный внешний вид, иногда забывая об особенностях конструкции. Это просто необходимо делать, чтобы не переплачивать и быть уверенным в том, что такое изделие прослужит долго и будет радовать посетителей и гостей удобством и комфортом. Каркас современных диванов на металлокаркасе может быть как сборным, так и цельно сваренным. Оба этих варианта считаются прочными и надежными, однако есть несколько принципиальных различий. Главным достоинством разборной рамы является качество сборки, где каждый элемент крепится отдельно и абсолютно не используется сварка, поэтому такие изделия легче поддаются ремонту и восстановлению.

          Угловые диваны на металлокаркасе

          Хорошим решением в ресторан или кафе станут угловые диваны на металлокаркасе. Они существенно экономят полезную площадь, выгодно смотрятся в различных интерьерах, а также за счет большого ассортимента могут отлично вписаться практически в любое стилевое направление. Помимо того, красивые диваны на металлокаркасе — это неотъемлемая часть любой зоны ожидания или ресепшена в гостиницах и отелях. Небольшой отдых, обсуждение с друзьями или коллегами по работе какой-то темы, да просто выпить чашечку кофе или чая — этот элемент мебели восхитительно справляется со многими задачами и, по праву считается многофункциональным.

          Кожаные диваны с металлическим каркасом

          Изделия из кожи считаются самыми популярными, они получили самое широкое распространение на рынке HoReCa. Кожаные диваны на металлокаркасе украсят помещение и привнесут в него изящество, а также богатство и великолепие. Такие модели прекрасно сочетают в себе не только приятные эстетические показатели, но и предельную долговечность, они легко и просто убираются, отталкивают влагу и жидкость, при этом даже при повседневном использовании не изменят свой цвет и вид.

          Следует отметить, экологичность этого материала, эти изделия не издают неприятных запахов, так что ими можно смело производить мебельное оснащение мест общественного питания, а также гостиниц и отелей.

          Где купить диваны на металлокаркасе в Избербаше?

          Наша компания успешно себя зарекомендовала на рынке HoReCa, мы производим оснащение банкетной мебелью ресторанов, а также кафе и гостиниц. Партнерство с самыми крупными и известными российскими компаниями тому подтверждение. Мы абсолютно прозрачны, имеем собственное производство. Это делает возможным тщательное отслеживание технических особенностей и качества продукции. Наши товары доступны абсолютно в любом городе России и стран СНГ, транспортировка осуществляется любой удобной для клиента транспортной компанией.

          Купить диваны на металлокаркасе можно на сайте нашей компании. Рассмотрев более подробно каталог, Вы найдете мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование для Вашего заведения. Оформите заявку на обратный звонок и с Вами обязательно свяжутся наши опытные менеджеры из отдела продаж.

          Почему диваны на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Избербаша и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Избербашу ?

            Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Избербашу ?

            Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Избербашу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Избербаше при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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