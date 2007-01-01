Сегодня на мебельном рынке представлены модели на любой вкус, как не допустить ошибок и потом не сожалеть об упущенной выгоде. Для ресторанного и гостиничного бизнеса внешний вид имеет огромное значение, желание посетителей приятно и с комфортом провести время является базовым. В этой связи необходимо определить основные требования, которые существуют для выбора хороших диванов на металлокаркасе в Кузнецке. Рассмотрим эти изделия поближе и постараемся выделить основные критерии успешных моделей.
Выбирая мебель, чаще всего владельцы ресторанов и кафе обращают внимание на привлекательный внешний вид, иногда забывая об особенностях конструкции. Это просто необходимо делать, чтобы не переплачивать и быть уверенным в том, что такое изделие прослужит долго и будет радовать посетителей и гостей удобством и комфортом. Каркас современных диванов на металлокаркасе может быть как сборным, так и цельно сваренным. Оба этих варианта считаются прочными и надежными, однако есть несколько принципиальных различий. Главным достоинством разборной рамы является качество сборки, где каждый элемент крепится отдельно и абсолютно не используется сварка, поэтому такие изделия легче поддаются ремонту и восстановлению.
Хорошим решением в ресторан или кафе станут угловые диваны на металлокаркасе. Они существенно экономят полезную площадь, выгодно смотрятся в различных интерьерах, а также за счет большого ассортимента могут отлично вписаться практически в любое стилевое направление. Помимо того, красивые диваны на металлокаркасе — это неотъемлемая часть любой зоны ожидания или ресепшена в гостиницах и отелях. Небольшой отдых, обсуждение с друзьями или коллегами по работе какой-то темы, да просто выпить чашечку кофе или чая — этот элемент мебели восхитительно справляется со многими задачами и, по праву считается многофункциональным.
Изделия из кожи считаются самыми популярными, они получили самое широкое распространение на рынке HoReCa. Кожаные диваны на металлокаркасе украсят помещение и привнесут в него изящество, а также богатство и великолепие. Такие модели прекрасно сочетают в себе не только приятные эстетические показатели, но и предельную долговечность, они легко и просто убираются, отталкивают влагу и жидкость, при этом даже при повседневном использовании не изменят свой цвет и вид.
Следует отметить, экологичность этого материала, эти изделия не издают неприятных запахов, так что ими можно смело производить мебельное оснащение мест общественного питания, а также гостиниц и отелей.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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