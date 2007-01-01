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В одном из ресторанов мира в интерьере используются исключительно темные цвета. Официанты заведения оснащены приборами ночного видения, чтобы провожать людей до забронированных столиков. Строго запрещено пользоваться фонариками и мобильными телефонами. Это, конечно, хороший способ привлечения внимания посетителей и своеобразное решение вопросов интерьерного оснащения.
Диваны с подлокотниками в Новочебоксарске популярны в Лофт стиле. Это сочетание мебели и наличие характерных особенностей в помещении: высокие потолки, большие окна, применение предметов из натуральных материалов. Также отличительной чертой такого стиля является дуэт свободы и простора, вариативность в освещении позволяет оттенять и наоборот выделять зоны отдыха, стола для подачи основных блюд. Таким образом, лофт — своеобразный, неповторимый и очень специфичный стиль, в котором каждая деталь не случайна, она имеет свой смысл и несет какой-то подтекст.
Материалом исполнения диванов с подлокотниками является кожа, кожзам, велюр, жаккард. Жаккард – красивый и торжественный материал, который успешно дополняет интерьер в гостиницах преимущественно с спокойными тонами и классической цветовой гаммой. Достоинствами такого дивана станет неприхотливость в уходе (универсальными моющими средствами такой материал приводится в полный порядок). При правильном уходе диваны с подлокотниками из жаккарда станут надежным помощником в Вашем бизнесе и будут долго служить не изменяя своего первоначального вида.
Многолетний опыт производства и продажи мебели и текстиля позволяет нам создавать уникальные модели. Производство ChiedoCover имеет пять собственных площадок. Гарантом качества нашей продукции выступает строгий контроль сотрудников, для которых важна каждая деталь производства. Износостойкий материал, применяемый на нашем предприятии станет надежной инвестицией для Вашего ресторанного или гостиничного бизнеса. Мы изготавливаем продукцию любой сложности, в том числе нестандартного, эксклюзивного формата по Вашим предложенным эскизам.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новочебоксарску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочебоксарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочебоксарску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня