Диваны с подлокотниками в Тайшете оптом

от 76 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Диван DEMASSI, произведённого компанией ChiedoCover
100 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван DEMASSI
Настоящее фото товара Диван Napold, охра, произведённого компанией ChiedoCover
124 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Napold, охра
Настоящее фото товара Диван Napold, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
124 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Napold, зеленый
Настоящее фото товара Диван Yvas, произведённого компанией ChiedoCover
92 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Yvas
Настоящее фото товара Диван Jimi в скандинавском стиле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090 ₽
Оптовая цена
5
Диван Jimi в скандинавском стиле, серый
Настоящее фото товара Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван двухместный Сибиу, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, охра, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван двухместный Сибиу, охра
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван двухместный Сибиу, изумрудный
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван двухместный Сибиу, терракота
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван двухместный Сибиу, табачный
Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
5
Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый
Настоящее фото товара Диван Leone, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Leone, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Leone, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Leone, коричневый
Настоящее фото товара Диван Leone, синий, произведённого компанией ChiedoCover
102 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Leone, синий
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Популярные и комфортабельные диваны с подлокотниками в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса

В одном из ресторанов мира в интерьере используются исключительно темные цвета. Официанты заведения оснащены приборами ночного видения, чтобы провожать людей до забронированных столиков. Строго запрещено пользоваться фонариками и мобильными телефонами. Это, конечно, хороший способ привлечения внимания посетителей и своеобразное решение вопросов интерьерного оснащения.

Диваны с подлокотниками в Тайшете популярны в Лофт стиле. Это сочетание мебели и наличие характерных особенностей в помещении: высокие потолки, большие окна, применение предметов из натуральных материалов. Также отличительной чертой такого стиля является дуэт свободы и простора, вариативность в освещении позволяет оттенять и наоборот выделять зоны отдыха, стола для подачи основных блюд. Таким образом, лофт — своеобразный, неповторимый и очень специфичный стиль, в котором каждая деталь не случайна, она имеет свой смысл и несет какой-то подтекст.

Материалом исполнения диванов с подлокотниками является кожа, кожзам, велюр, жаккард. Жаккард – красивый и торжественный материал, который успешно дополняет интерьер в гостиницах преимущественно с спокойными тонами и классической цветовой гаммой. Достоинствами такого дивана станет неприхотливость в уходе (универсальными моющими средствами такой материал приводится в полный порядок). При правильном уходе диваны с подлокотниками из жаккарда станут надежным помощником в Вашем бизнесе и будут долго служить не изменяя своего первоначального вида.

Где купить диваны с подлокотниками в Иркутской области?

Многолетний опыт производства и продажи мебели и текстиля позволяет нам создавать уникальные модели. Производство ChiedoCover имеет пять собственных площадок. Гарантом качества нашей продукции выступает строгий контроль сотрудников, для которых важна каждая деталь производства. Износостойкий материал, применяемый на нашем предприятии станет надежной инвестицией для Вашего ресторанного или гостиничного бизнеса. Мы изготавливаем продукцию любой сложности, в том числе нестандартного, эксклюзивного формата по Вашим предложенным эскизам.

Купить диваны с подлокотниками в Тайшете Вы можете на нашем сайте. Высококвалифицированные менеджеры дадут персональную консультацию по вопросам каталога продукции, расширят Ваши возможности и подскажут наиболее оптимальный вариант, с учетом всех Ваших пожеланий.

Почему диваны с подлокотниками покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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