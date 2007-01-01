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            Диваны с высокой спинкой в Ростове-на-Дону оптом

            от 12 390 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ростову-на-Дону и Ростовской области

            Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            20 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван c каретной стяжкой
            Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
            20 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван София линейный
            Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
            22 690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Монте-Карло
            Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
            20 790 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван с высокой спинкой
            Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
            21 890 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Тоскана
            Настоящее фото товара Диван Мидленд двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            34 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Мидленд двусторонний
            Настоящее фото товара Диван Абилин, произведённого компанией ChiedoCover
            24 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Абилин
            Настоящее фото товара Диван Лофт Винил двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            43 290 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Лофт Винил двусторонний
            Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            35 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван лофт Меланин двусторонний
            Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            26 610 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван лофт Айдахо двусторонний
            Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо, произведённого компанией ChiedoCover
            12 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван лофт Айдахо
            Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            26 610 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний
            Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
            20 510 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван лофт Айдахо бургунди
            Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
            21 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Барный диван Брен
            Настоящее фото товара Диван офисный Прометей, произведённого компанией ChiedoCover
            15 140 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван офисный Прометей
            Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
            22 390 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Генри
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            Диваны с высокой спинкой — весомый аргумент в создании хай-тека или Лофт стиля

            По мнению ведущих российских рестораторов, мебель в ресторанах или кафе Ростова-на-Дону должна соответствовать трем основным критериям: быть удобной,а также красивой и иметь длительный срок эксплуатации. От цвета, яркости, мягкости обивочной ткани и материала изготовления во многом зависит дизайн и стилистические особенности зала. Это напрямую влияет на наполняемость заведения и принесения прибыли бизнесу.

            Диваны с высокой спинкой превосходно вписываются в хай-тек стиль. Оригинальный и неповторимый проект диванов в совокупности с ультрасовременной техникой, изысканными столовыми приборами, уникальным оформлением стен зала, но в тоже время сухостью и сдержанностью во всем остальном оформлении позволят с удовольствием окунуться в атмосферу стиля хай-тек. Очевидным преимуществом такого стиля также считается мобильность: когда есть пространство между столами, свобода перемещения, то в случае организации, например, корпоративов в специфичной стилистике какой либо компании Ваш ресторан или кафе великолепно впишется в этот образ и подарит незабываемые эмоции посетителям и гостям заведения.

            Помимо этого, диваны с высокой спинкой прекрасно дополняют практически любой Лофт стиль в Ростовской области. Высокие спинки диванов добавят индивидуальности Вашему кафе или ресторану, произведут впечатление на гостей. Уникальность таких диванов будет являться визитной карточкой именно вашего заведения.

            Также диваны с высокой спинкой хорошее решение для небольших кафе и баров, где расставлены акценты не только на национальной или классической кухне, но и учитывается интерьер самого заведения.

            Где купить диваны с высокой спинкой в Ростове-на-Дону?

            Наша компания быстрыми темпами завоевывает российский рынок HoReCa по производству и продаже элитной и эксклюзивной мебели и текстиля. ChiedoCover – постоянно развивающиеся предприятие: все сотрудники компании проходят тщательный отбор. Мы следим за контролем качества выпускаемой продукции на каждом этапе производства. Профессиональное оборудование и новейшая материально — техническая база способствует к выполнению оптовых заказов в самые короткие сроки.

            Купить диваны с высокой спинкой в Ростове-на-Дону Вы можете, если зайдете на наш официальный сайт. Мы обязательно поможем, если у Вас возникли вопросы о выборе той или иной модели мебели. Если у Вас есть вопросы по дополнительному оборудованию, а также освещению или другим аксессуарам, то связавшись с менеджерами из отдела продаж Вы получите исчерпывающие ответы на интересующие Вас вопросы.

            Почему диваны с высокой спинкой покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Ростов-на-Дону и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Ростову-на-Дону ?

              Доставка товара по Ростову-на-Дону осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ростову-на-Дону ?

              Стоимость доставки по Ростову-на-Дону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Ростову-на-Дону осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ростову-на-Дону телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Ростове-на-Дону при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Ростову-на-Дону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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