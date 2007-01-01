По мнению ведущих российских рестораторов, мебель в ресторанах или кафе Рубцовска должна соответствовать трем основным критериям: быть удобной,а также красивой и иметь длительный срок эксплуатации. От цвета, яркости, мягкости обивочной ткани и материала изготовления во многом зависит дизайн и стилистические особенности зала. Это напрямую влияет на наполняемость заведения и принесения прибыли бизнесу.
Диваны с высокой спинкой превосходно вписываются в хай-тек стиль. Оригинальный и неповторимый проект диванов в совокупности с ультрасовременной техникой, изысканными столовыми приборами, уникальным оформлением стен зала, но в тоже время сухостью и сдержанностью во всем остальном оформлении позволят с удовольствием окунуться в атмосферу стиля хай-тек. Очевидным преимуществом такого стиля также считается мобильность: когда есть пространство между столами, свобода перемещения, то в случае организации, например, корпоративов в специфичной стилистике какой либо компании Ваш ресторан или кафе великолепно впишется в этот образ и подарит незабываемые эмоции посетителям и гостям заведения.
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Доставка товара по Рубцовску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Рубцовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Рубцовску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Рубцовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня