Диваны с высокой спинкой в Шахтёрске оптом

от 13 190 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Генри
Настоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Оскар с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
85 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Честер двухместный
Настоящее фото товара Диван Бриджит, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Бриджит, синий
Настоящее фото товара Диван Бриджит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Бриджит, серый
Настоящее фото товара Диван Бриджит, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Бриджит, голубой
Настоящее фото товара Диван Бриджит, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Бриджит, розовый
Настоящее фото товара Диван Бриджит, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Бриджит, бежевый
Настоящее фото товара Диван Бриджит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бриджит, зеленый
Настоящее фото товара Диван Вирджиния с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Вирджиния с подлокотниками
Настоящее фото товара Диван Альба, произведённого компанией ChiedoCover
27 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Альба
Настоящее фото товара Диван Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
34 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Венеция
Настоящее фото товара Диван Барон, красный, произведённого компанией ChiedoCover
33 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Барон, красный
Настоящее фото товара Диван Люксор, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Люксор
Настоящее фото товара Диван Барон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
33 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Барон, зеленый
Настоящее фото товара Диван Эффект, произведённого компанией ChiedoCover
76 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Эффект
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Диваны с высокой спинкой — весомый аргумент в создании хай-тека или Лофт стиля

По мнению ведущих российских рестораторов, мебель в ресторанах или кафе Шахтёрска должна соответствовать трем основным критериям: быть удобной,а также красивой и иметь длительный срок эксплуатации. От цвета, яркости, мягкости обивочной ткани и материала изготовления во многом зависит дизайн и стилистические особенности зала. Это напрямую влияет на наполняемость заведения и принесения прибыли бизнесу.

Диваны с высокой спинкой превосходно вписываются в хай-тек стиль. Оригинальный и неповторимый проект диванов в совокупности с ультрасовременной техникой, изысканными столовыми приборами, уникальным оформлением стен зала, но в тоже время сухостью и сдержанностью во всем остальном оформлении позволят с удовольствием окунуться в атмосферу стиля хай-тек. Очевидным преимуществом такого стиля также считается мобильность: когда есть пространство между столами, свобода перемещения, то в случае организации, например, корпоративов в специфичной стилистике какой либо компании Ваш ресторан или кафе великолепно впишется в этот образ и подарит незабываемые эмоции посетителям и гостям заведения.

Помимо этого, диваны с высокой спинкой прекрасно дополняют практически любой Лофт стиль в Сахалинской области. Высокие спинки диванов добавят индивидуальности Вашему кафе или ресторану, произведут впечатление на гостей. Уникальность таких диванов будет являться визитной карточкой именно вашего заведения.

Также диваны с высокой спинкой хорошее решение для небольших кафе и баров, где расставлены акценты не только на национальной или классической кухне, но и учитывается интерьер самого заведения.

Где купить диваны с высокой спинкой в Шахтёрске?

Наша компания быстрыми темпами завоевывает российский рынок HoReCa по производству и продаже элитной и эксклюзивной мебели и текстиля. ChiedoCover – постоянно развивающиеся предприятие: все сотрудники компании проходят тщательный отбор. Мы следим за контролем качества выпускаемой продукции на каждом этапе производства. Профессиональное оборудование и новейшая материально — техническая база способствует к выполнению оптовых заказов в самые короткие сроки.

Купить диваны с высокой спинкой в Шахтёрске Вы можете, если зайдете на наш официальный сайт. Мы обязательно поможем, если у Вас возникли вопросы о выборе той или иной модели мебели. Если у Вас есть вопросы по дополнительному оборудованию, а также освещению или другим аксессуарам, то связавшись с менеджерами из отдела продаж Вы получите исчерпывающие ответы на интересующие Вас вопросы.

Почему диваны с высокой спинкой покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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