Если Вы не так давно закрыли свое кафе или ресторан в Астрахани на ребрендинг, находитесь в поисках хороших идей, мечтаете об интересных цветовых сочетаниях и никак не можете определиться со стилем, тогда Вам просто необходимо дочитать этот текст до конца. Мы постараемся разобраться, что же на самом деле сегодня востребовано на рынке HoReCa и как изменить свой стиль, чтобы после переименования и реконструкции Ваше заведение пользовалось еще большим спросом.
Кто-то идет в кафе, чтобы просто перекусить, кто-то чтобы отлично провести время с друзьями, наслаждаясь бокалом дорогого вина, кому -то важен стиль, дизайн и декор. Все-таки стилевое оформление ресторана — это тот элемент, который бросается нам в глаза в первую очередь. Важно помнить, что ошибки допущенные на этом этапе могут в итоге сказаться на посещении Вашего заведения. Учитывая все вышесказанное, необходимо отметить, что верным решением станет оснащение зала и мебели в стиле Лофт. Диваны Лофт очень хорошо выполнят не только свою основную функцию — комфорта, но и замечательно сыграют в тандеме с остальным мебельным оснащением. Такой стиль характеризуется прежде всего массивностью, брутальностью, сочетанием металлических и деревянных изделий в мебели. Черные классические или коричневые тона — это наиболее часто используемые цвета. Как правило, в Лофте очень мало мебели, отсутствуют перегородки, что с одной стороны может казаться непривычным для кафе или ресторана, а с другой благодаря именно этим деталям и формируется та самая свободная атмосфера, когда каждый посетитель не чувствует никаких рамок и с комфортом располагается на таких моделях диванов.
Диваны Лофт можно встретить в самых различных вариантах изготовления. Так, металлический и стальной каркас скажет о надежности и прочности, их можно легко ставить в кафе или ресторан для повседневной эксплуатации. Диваны с таким основанием хорошо сочетаются с искусственной кожей и экокожей, которая не вызывает никаких аллергических реакций и в последнее время очень популярна.
Наша компания с успехом осуществляет производство мебели и оснащение в сегменте HoReCa. За 13 лет работы нашего предприятия мы удовлетворили тысячи запросов и по достоинству заслужили положительные отзывы. Наша продукция уже на протяжении многих лет является надежной опорой в гостинично-ресторанном бизнесе.
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Доставка товара по Астрахани осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Астрахани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Астрахани осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Астрахани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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