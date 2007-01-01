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          Товары по акции

          Диваны в стиле Лофт в Каменске-Шахтинском оптом

          от 12 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каменску-Шахтинскому и Ростовской области

          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Стоун Мини
          Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
          28 980 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Лофт 21
          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья лофт DS 899
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Настоящее фото товара Диван офисный Дейл, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван офисный Дейл
          Настоящее фото товара Диван Аруна бокс, произведённого компанией ChiedoCover
          24 140 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Аруна бокс
          Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
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          Диваны в стиле Лофт: брутальность и свобода выражения

          Если Вы не так давно закрыли свое кафе или ресторан в Каменске-Шахтинском на ребрендинг, находитесь в поисках хороших идей, мечтаете об интересных цветовых сочетаниях и никак не можете определиться со стилем, тогда Вам просто необходимо дочитать этот текст до конца. Мы постараемся разобраться, что же на самом деле сегодня востребовано на рынке HoReCa и как изменить свой стиль, чтобы после переименования и реконструкции Ваше заведение пользовалось еще большим спросом.

          Кто-то идет в кафе, чтобы просто перекусить, кто-то чтобы отлично провести время с друзьями, наслаждаясь бокалом дорогого вина, кому -то важен стиль, дизайн и декор. Все-таки стилевое оформление ресторана — это тот элемент, который бросается нам в глаза в первую очередь. Важно помнить, что ошибки допущенные на этом этапе могут в итоге сказаться на посещении Вашего заведения. Учитывая все вышесказанное, необходимо отметить, что верным решением станет оснащение зала и мебели в стиле Лофт. Диваны Лофт очень хорошо выполнят не только свою основную функцию — комфорта, но и замечательно сыграют в тандеме с остальным мебельным оснащением. Такой стиль характеризуется прежде всего массивностью, брутальностью, сочетанием металлических и деревянных изделий в мебели. Черные классические или коричневые тона — это наиболее часто используемые цвета. Как правило, в Лофте очень мало мебели, отсутствуют перегородки, что с одной стороны может казаться непривычным для кафе или ресторана, а с другой благодаря именно этим деталям и формируется та самая свободная атмосфера, когда каждый посетитель не чувствует никаких рамок и с комфортом располагается на таких моделях диванов.

          Диваны Лофт можно встретить в самых различных вариантах изготовления. Так, металлический и стальной каркас скажет о надежности и прочности, их можно легко ставить в кафе или ресторан для повседневной эксплуатации. Диваны с таким основанием хорошо сочетаются с искусственной кожей и экокожей, которая не вызывает никаких аллергических реакций и в последнее время очень популярна.

          Где купить диваны в стиле Лофт в новый ресторан в Ростовской области?

          Наша компания с успехом осуществляет производство мебели и оснащение в сегменте HoReCa. За 13 лет работы нашего предприятия мы удовлетворили тысячи запросов и по достоинству заслужили положительные отзывы. Наша продукция уже на протяжении многих лет является надежной опорой в гостинично-ресторанном бизнесе.

          Купить диваны в стиле Лофт в кафе в Каменске-Шахтинском Вы можете на сайте нашей компании. Мы принимаем на работу только опытных и проверенных менеджеров, которые не просто продают мебель, а пытаются помочь и решают поставленную клиентом задачу.

          Почему диваны в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Каменск-Шахтинский и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Каменску-Шахтинскому ?

            Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каменску-Шахтинскому ?

            Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Каменске-Шахтинском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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