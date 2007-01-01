+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Дизайнерские стулья в Краснокамске оптом

            от 3 590 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Краснокамску и Пермскому краю

            Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            6 990 ₽8 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул обеденный Vincent бежевый
            Настоящее фото товара Стул барный Spoon, произведённого компанией ChiedoCover
            6 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул барный Spoon
            Настоящее фото товара Стул барный Spoon Hight, произведённого компанией ChiedoCover
            8 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул барный Spoon Hight
            Настоящее фото товара Стул Bowl, произведённого компанией ChiedoCover
            8 790 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Bowl
            Настоящее фото товара Стул Brush, произведённого компанией ChiedoCover
            8 190 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Brush
            Настоящее фото товара Табурет Bug, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
            10 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Табурет Bug, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Kvadro белый
            Настоящее фото товара Стул Kvadro оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Kvadro оранжевый
            Настоящее фото товара Стул Kvadro серый, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Kvadro серый
            Настоящее фото товара Стул Kvadro черный, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Kvadro черный
            Настоящее фото товара Стул Calipso серый, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Calipso серый
            Настоящее фото товара Стул Calipso светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Calipso светло-серый
            Настоящее фото товара Стул Helmut коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            4 190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Helmut коричневый
            Настоящее фото товара Стул Kettal черный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Kettal черный
            Настоящее фото товара Стул Kettal светлый, произведённого компанией ChiedoCover
            4 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Kettal светлый
            Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса , произведённого компанией ChiedoCover
            13 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул дизайнерский Ругаса
            Смотреть все

            Дизайнерские стулья – новое представление о мебели

            Многие владельцы ресторанов или отелей предпочитают оформлять свое заведение в современных стилях. Четкие, симметричные линии, однотонные предметы интерьера, нейтральные рисунки, или вовсе без – вот что характеризует «сегодняшний» стиль. Современные интерьеры требуют произведения искусства даже в деталях.

            Дизайнерские стулья выполняют не только роль мебели, но могут стать прекрасным дополнением к интерьеру – то есть придадут ему индивидуальность, делая его уникальным в своем роде. Стулья, созданные по мотивам известных дизайнеров говорят о вкусе владельца ресторана.

            Где купить дизайнерскую мебель оптом в Краснокамске?

            Владельцы стремятся найти качественную мебель по лучшему соотношению цены и качества. Рестораторы советуют приобретать мебель у производителей. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля современных стилей для кафе, ресторанов и отелей. Мы поставляем мебель, текстиль и декор собственного производства для сферы HoReCa в городе Краснокамск. Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

            • Большой выбор – в каталоге большой ассортимент разных видов стульев на любой вкус и кошелек. Все варианты отличаются друг от друга по формам, размерам и цветам. В наличии более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивочного материала.
            • Внешний вид – дизайн стульев для кафе всегда имеет презентабельный вид, благодаря чему стулья могут выполнять роль декорирования интерьера. Мы собрали самые популярные модели в одной подборке, чтобы вам было проще и быстрее найти подходящее решение.
            • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции и предоставляем все сертификаты, накладные и гарантии на товар. Мы тщательно контролируем все этапы производства мебели.
            • Долгий срок эксплуатации – отдел качества внимательно следит за поставкой материалов, из которых изготавливается мебель.
            • Доступная стоимость – все товары, представленные в каталоге, вы приобретаете без наценки, так как мы сами производим мебель, а это значит,что цены указаны от производителя, без посредников.

            Индивидуальный подход к каждому клиенту

            Мы стремимся вести политику компании в соответствии с пожеланиями клиента. С каждым покупателем мы работаем отдельно и стараемся сделать персональное предложение.

            Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда на связи!

            Почему дизайнерские стулья покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Краснокамск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Краснокамску ?

              Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Краснокамску ?

              Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Краснокамску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Краснокамске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют