Дизайнерские стулья в Тайшете оптом

от 3 290 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стул Элис светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Элис светло-серый
Настоящее фото товара Стул BONNIE BEIGE, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
5
Стул BONNIE BEIGE
Настоящее фото товара Стул BONNIE BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE BLACK
Настоящее фото товара Стул BONNIE ICE BLUE, WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE ICE BLUE, WHITE
Настоящее фото товара Стул BONNIE GREY, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE GREY
Настоящее фото товара Стул BONNIE бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул BONNIE бежевый
Настоящее фото товара Стул BONNIE розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
5
Стул BONNIE розовый
Настоящее фото товара Стул BONNIE светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул BONNIE светло-серый
Настоящее фото товара Стул BONNIE серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE серый
Настоящее фото товара Стул BONNIE темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул BONNIE темно-серый
Настоящее фото товара Стул BONNIE хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
5
Стул BONNIE хаки
Настоящее фото товара Стул BONNIE черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул BONNIE черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Эванс
Настоящее фото товара Стул Эванс, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Эванс, пластиковый
Настоящее фото товара Комплект стульев Eames синий х4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект стульев Eames синий х4
Настоящее фото товара Стул Тони, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
7 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тони, оранжевый гобелен
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Дизайнерские стулья – новое представление о мебели

Многие владельцы ресторанов или отелей предпочитают оформлять свое заведение в современных стилях. Четкие, симметричные линии, однотонные предметы интерьера, нейтральные рисунки, или вовсе без – вот что характеризует «сегодняшний» стиль. Современные интерьеры требуют произведения искусства даже в деталях.

Дизайнерские стулья выполняют не только роль мебели, но могут стать прекрасным дополнением к интерьеру – то есть придадут ему индивидуальность, делая его уникальным в своем роде. Стулья, созданные по мотивам известных дизайнеров говорят о вкусе владельца ресторана.

Где купить дизайнерскую мебель оптом в Тайшете?

Владельцы стремятся найти качественную мебель по лучшему соотношению цены и качества. Рестораторы советуют приобретать мебель у производителей. Компания ChiedoCover предлагает стулья стиля современных стилей для кафе, ресторанов и отелей. Мы поставляем мебель, текстиль и декор собственного производства для сферы HoReCa в городе Тайшет. Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

  • Большой выбор – в каталоге большой ассортимент разных видов стульев на любой вкус и кошелек. Все варианты отличаются друг от друга по формам, размерам и цветам. В наличии более 10 вариантов каркаса, а также 400 вариантов расцветки обивочного материала.
  • Внешний вид – дизайн стульев для кафе всегда имеет презентабельный вид, благодаря чему стулья могут выполнять роль декорирования интерьера. Мы собрали самые популярные модели в одной подборке, чтобы вам было проще и быстрее найти подходящее решение.
  • Гарантия качества – мы отвечаем за качество своей продукции и предоставляем все сертификаты, накладные и гарантии на товар. Мы тщательно контролируем все этапы производства мебели.
  • Долгий срок эксплуатации – отдел качества внимательно следит за поставкой материалов, из которых изготавливается мебель.
  • Доступная стоимость – все товары, представленные в каталоге, вы приобретаете без наценки, так как мы сами производим мебель, а это значит,что цены указаны от производителя, без посредников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы стремимся вести политику компании в соответствии с пожеланиями клиента. С каждым покупателем мы работаем отдельно и стараемся сделать персональное предложение.

Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте или заказать бесплатную консультацию – наши специалисты всегда на связи!

Почему дизайнерские стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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