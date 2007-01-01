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В настоящее время мебель является одним из главных элементов в интерьере помещений. Если произвести правильное мебельное оснащение, то выгодно изменяется внешний вид мест общественного питания, а также гостиниц и отелей. В Краснокамске удачным решением становятся красивые двойные диваны. Они обладают исключительным и неповторимым дизайном, отлично справятся со своими основными функциями и не останутся незамеченными посетителями и гостями. Какие аспекты являются главными при выборе данных моделей?
Основной сферой применения этих изделий считаются заведения мест общественного питания, а также рестораны и гостиницы. Для того, чтобы подробнее разобрать данные модели необходимо перечислить преимущества и их особенности. Компактные двойные диваны замечательно и органично впишутся в зал ожидания гостиниц и отелей, а также в зоне ресепшена. Как правило, посетители ожидают в холле гостиницы своей очереди, для их удобства и комфорта будут идеальным вариантом подобные изделия. Помимо своей компактности, они мягкие и приятные на ощупь, такие модели отлично справятся с размещением новых посетителей, а также постояльцев гостиниц, которые проводят встречи с деловыми партнерами, в тоже время, на таком диване приятно просто выпить чашечку кофе.
На сегодняшний день российский мебельный рынок прекрасно располагает к выбору, имеются различные варианты по стилю, а также материалу изготовления и габаритам. Более подробно поговорим о достоинствах тех или иных материалов. Кожаные двойные диваны имеют превосходный внешний вид, а также придадут богатство интерьеру и достаток. Они станут незаменимым элементом дизайна многих кафе, помимо своих положительных эстетических качеств, данные изделия очень практичны и долговечны, их можно использовать на протяжении длительного времени, при этом такие изделия не изменят форму и не поменяют презентабельный вид.
Еще одним прекрасным материалом производства является массив дерева. Деревянные двойные диваны считаются лидерами по продажам. Это самый экологичный материал, обладающий стильным дизайном. Они отлично смотрятся как в местах общественного питания, так и в гостиницах и отелях. Многие специалисты, по праву считают их универсальными моделями.
Как мы видим, хорошие двойные диваны — замечательная возможность для мебельного оснащения сегмента HoReCa. Здесь каждый может выбрать себе уникальную модель, которая решит задачи по размещению посетителей и гостей, а также станет именно тем декором, который сформирует приятное впечатление о Вашем заведении.
Наша компания с 2007 года занимается изготовлением мебели и текстиля для гостинично-ресторанного бизнеса. Мы производим мебель, подходящую для самых разных стилей и интерьеров. Наши клиенты отмечают индивидуальный и ответственный подход к каждому заказчику. Нам удается свести к нулю брак, за счет хорошей и профессиональной работы отдела качества.
Купить двойные диваны в Краснокамске можно абсолютно в любое время. Для это потребуется войти на наш сайт, затем выбрать понравившиеся модели и ожидать звонка от наших опытных и компетентных менеджеров. Они помогут сделать заказ и расскажут о наличии или сроках изготовления Вашего товара. Отметим, что у нас всегда доступны различные акции и скидки, поэтому не упустите выгоду и сделайте Ваш заказ прямо сейчас.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня