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          Двойные диваны в Муроме оптом

          от 26 610 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

          Настоящее фото товара Диван Мидленд двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          34 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Мидленд двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Лофт Винил двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Лофт Винил двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Абилин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Абилин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Меланин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Айдахо двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Айдахо бургунди двусторонний
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          Двойные диваны: исключительный стиль и роскошный вид

          В настоящее время мебель является одним из главных элементов в интерьере помещений. Если произвести правильное мебельное оснащение, то выгодно изменяется внешний вид мест общественного питания, а также гостиниц и отелей. В Муроме удачным решением становятся красивые двойные диваны. Они обладают исключительным и неповторимым дизайном, отлично справятся со своими основными функциями и не останутся незамеченными посетителями и гостями. Какие аспекты являются главными при выборе данных моделей?

          Характеристики двойных диванов для зала

          Основной сферой применения этих изделий считаются заведения мест общественного питания, а также рестораны и гостиницы. Для того, чтобы подробнее разобрать данные модели необходимо перечислить преимущества и их особенности. Компактные двойные диваны замечательно и органично впишутся в зал ожидания гостиниц и отелей, а также в зоне ресепшена. Как правило, посетители ожидают в холле гостиницы своей очереди, для их удобства и комфорта будут идеальным вариантом подобные изделия. Помимо своей компактности, они мягкие и приятные на ощупь, такие модели отлично справятся с размещением новых посетителей, а также постояльцев гостиниц, которые проводят встречи с деловыми партнерами, в тоже время, на таком диване приятно просто выпить чашечку кофе.

          Кожаные двойные диваны — хорошее решение для кафе

          На сегодняшний день российский мебельный рынок прекрасно располагает к выбору, имеются различные варианты по стилю, а также материалу изготовления и габаритам. Более подробно поговорим о достоинствах тех или иных материалов. Кожаные двойные диваны имеют превосходный внешний вид, а также придадут богатство интерьеру и достаток. Они станут незаменимым элементом дизайна многих кафе, помимо своих положительных эстетических качеств, данные изделия очень практичны и долговечны, их можно использовать на протяжении длительного времени, при этом такие изделия не изменят форму и не поменяют презентабельный вид.

          Деревянные двойные диваны

          Еще одним прекрасным материалом производства является массив дерева. Деревянные двойные диваны считаются лидерами по продажам. Это самый экологичный материал, обладающий стильным дизайном. Они отлично смотрятся как в местах общественного питания, так и в гостиницах и отелях. Многие специалисты, по праву считают их универсальными моделями.

          Как мы видим, хорошие двойные диваны — замечательная возможность для мебельного оснащения сегмента HoReCa. Здесь каждый может выбрать себе уникальную модель, которая решит задачи по размещению посетителей и гостей, а также станет именно тем декором, который сформирует приятное впечатление о Вашем заведении.

          Где купить двойные диваны в Муроме?

          Наша компания с 2007 года занимается изготовлением мебели и текстиля для гостинично-ресторанного бизнеса. Мы производим мебель, подходящую для самых разных стилей и интерьеров. Наши клиенты отмечают индивидуальный и ответственный подход к каждому заказчику. Нам удается свести к нулю брак, за счет хорошей и профессиональной работы отдела качества.

          Купить двойные диваны в Муроме можно абсолютно в любое время. Для это потребуется войти на наш сайт, затем выбрать понравившиеся модели и ожидать звонка от наших опытных и компетентных менеджеров. Они помогут сделать заказ и расскажут о наличии или сроках изготовления Вашего товара. Отметим, что у нас всегда доступны различные акции и скидки, поэтому не упустите выгоду и сделайте Ваш заказ прямо сейчас.

          Почему двойные диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

            Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

            Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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