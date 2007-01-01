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Когда мы находимся в туристической поездке или с рабочим визитом перед нами стоит выбор гостиницы или отеля. Чтобы гостиничный бизнес был прибыльным нужно привлечь внимание гостей и постояльцев. Сегодня в Новочеркасске уделяют внимание хорошему сервисному обслуживанию и работе администраторов. В тоже время, интересный интерьер, комфортный и уютный гостиничный номер точно расположит к положительному отзыву.
Двухъярусные кровати — хороший вариант для гостиниц, отелей и хостелов. Благодаря им можно компактно разместить постояльцев. Стальной корпус кровати гарантирует долговечность и большой срок службы, поэтому при выборе материала изготовления необходимо обращать внимание на прочность и надежность продукции. Важно учитывать, что в хостелах или отелях достаточно большая проходимость, поэтому износостойкость кроватей является одним из самых важных факторов при выборе данных моделей.
Двухъярусные кровати обладают современным европейским дизайном, следовательно они прекрасно вписываются в различные интерьеры и стили. Оптимальным решением станет использование двухъярусных кроватей черных, бежевых и постельных тонов, так они будут великолепно гармонировать с основным интерьером и располагать на приятный отдых и здоровый сон постояльцев и гостей Вашего заведения.
Кроме того, двухъярусные кровати из массива дерева являются золотым стандартом качества и долговечности. Если Вы выберете себе в гостиницу, отель или хостел модели из дерева, то на длительное время забудете о покупке мебели. Они замечательно выполнят свои основные функции, а также имеют повышенную гипоаллергенность, поэтому в такие гостиницы можно размещать детей вместе со взрослыми.
Итак, двухъярусные кровати хорошо подойдут для хостелов, где имеется ограниченное пространство и есть потребность в размещении двухэтажных кроватей.
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Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня