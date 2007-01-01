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          Товары по акции

          Двухъярусные кровати в Сызрани оптом

          от 4 030 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Сызрани и Самарской области

          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухярусная кровать Наманган
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наманган коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Двухярусная кровать Наровчат коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Bolero, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухъярусная кровать Bolero
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Кадет белый, произведённого компанией ChiedoCover
          27 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Двухъярусная кровать Кадет белый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Кадет черный, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Двухъярусная кровать Кадет черный
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Кадет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Двухъярусная кровать Кадет коричневый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем черный, произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Двухъярусная кровать Тандем черный
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Двухъярусная кровать Тандем дерево
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем белый, произведённого компанией ChiedoCover
          28 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Двухъярусная кровать Тандем белый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Кудара, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Двухъярусная кровать Кудара
          Настоящее фото товара Двухъярусная металлическая кровать Искра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 030 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухъярусная металлическая кровать Искра
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          Двухъярусные кровати: компактный и функциональный предмет мебели

          Когда мы находимся в туристической поездке или с рабочим визитом перед нами стоит выбор гостиницы или отеля. Чтобы гостиничный бизнес был прибыльным нужно привлечь внимание гостей и постояльцев. Сегодня в Сызрани уделяют внимание хорошему сервисному обслуживанию и работе администраторов. В тоже время, интересный интерьер, комфортный и уютный гостиничный номер точно расположит к положительному отзыву.

          Двухъярусные кровати — хороший вариант для гостиниц, отелей и хостелов. Благодаря им можно компактно разместить постояльцев. Стальной корпус кровати гарантирует долговечность и большой срок службы, поэтому при выборе материала изготовления необходимо обращать внимание на прочность и надежность продукции. Важно учитывать, что в хостелах или отелях достаточно большая проходимость, поэтому износостойкость кроватей является одним из самых важных факторов при выборе данных моделей.

          Двухъярусные кровати обладают современным европейским дизайном, следовательно они прекрасно вписываются в различные интерьеры и стили. Оптимальным решением станет использование двухъярусных кроватей черных, бежевых и постельных тонов, так они будут великолепно гармонировать с основным интерьером и располагать на приятный отдых и здоровый сон постояльцев и гостей Вашего заведения.

          Кроме того, двухъярусные кровати из массива дерева являются золотым стандартом качества и долговечности. Если Вы выберете себе в гостиницу, отель или хостел модели из дерева, то на длительное время забудете о покупке мебели. Они замечательно выполнят свои основные функции, а также имеют повышенную гипоаллергенность, поэтому в такие гостиницы можно размещать детей вместе со взрослыми.

          Итак, двухъярусные кровати хорошо подойдут для хостелов, где имеется ограниченное пространство и есть потребность в размещении двухэтажных кроватей.

          Где купить двухъярусные кровати в гостиницу в Самарской области?

          Компания ChiedoCover – надежный партнер в комплексном оснащении ресторанов, кафе и гостиниц. Чаще всего владельцы заведений обращают внимание на качество и надежность, поэтому мы переоборудовали материально-техническую базу, создали профессиональный и опытный коллектив отдела технического контроля. Благодаря ориентированности на доставку нашей продукции по всей России мы стали одним из лидеров по продаже и производству банкетной мебели и текстиля.

          Купить двухъярусные кровати в гостиницы, отели и хостелы Вы можете на нашем сайте. Наши компетентные менеджеры готовы предложить Вам самое лучшее, что имеется на рынке HoReCa. Посетите наш сайт, для Вас мы разработали удобный поиск, новинки и новости, дизайнерские предложения и большой каталог продукции.

          Почему двухъярусные кровати покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Сызрань и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Сызрани ?

            Доставка товара по Сызрани осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Сызрани ?

            Стоимость доставки по Сызрани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Сызрани осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Сызрани телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Сызрани при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Сызрани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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