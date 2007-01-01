+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Двуспальные кровати в Апатитах оптом

            от 2 799 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Апатитам и Мурманской области

            Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            6 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кровать Фиеста
            Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 599 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кровать без подъёмного механизма Морена
            Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
            2 799 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кровать без подъёмного механизма Рино
            Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
            3 699 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
            Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
            4 299 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кровать без подъёмного механизма Карелия
            Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            5 999 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
            Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
            НовинкаХит
            4 624 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кровать Модерн
            Настоящее фото товара Кровать София, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 650 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кровать София
            Настоящее фото товара Кровать Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
            4 761 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кровать Аврора
            Настоящее фото товара Кровать Амели, произведённого компанией ChiedoCover
            4 761 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кровать Амели
            Настоящее фото товара Кровать Верона, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            5 516 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кровать Верона
            Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            14 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кровать Виктория
            Настоящее фото товара Кровать Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
            6 135 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кровать Версаль
            Настоящее фото товара Кровать Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
            5 980 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Кровать Соренто
            Настоящее фото товара Кровать Ненси, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кровать Ненси
            Настоящее фото товара Мягкая кровать Bellview, произведённого компанией ChiedoCover
            142 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Мягкая кровать Bellview
            Смотреть все

            Двуспальные кровати в гостинице — это обеспечение комфортного отдыха и сна постояльцев

            Гостинично-ресторанный бизнес в Апатитах активно развивается, открываются новые гостиницы и отели. Богатый выбор мебели и кроватей способствует тому, что гостиничные номера оснащаются самыми удобными и современными спальными местами.

            Чем выше категория отеля и гостиницы, тем дороже мягкая мебель и тем роскошней выглядит основной интерьер помещения. Ключевыми параметрами для кроватей в гостинице являются: износостойкость и долговечность. Для посетителей основным критерием будет комфортабельность кроватей. Эмоциональное и физиологическое состояние постояльцев имеет самое важное значение. Положительный отзыв от проживания в гостинице создается с учетом хорошего отдыха и крепкого сна постояльцев. Для успешного ведения гостиничного бизнеса нужно предусмотреть все нюансы.

            Материалом изготовления двуспальных кроватей является ЛДСП, они имеют небольшую стоимость и предельно доступны. Сочетание низкой стоимости таких моделей не идет в разрез с качеством. Отличная черта двуспальных кроватей — долговечность, покупая их, хозяин заведения должен быть уверен, что это успешное вложение финансовых средств в бизнес. Мобильность и компактность — особенные достоинства двуспальных кроватей. Они занимают немного место, поэтому в проектировании гостиничного номера останется много полезной площади, которую можно рационально использовать. Кроме того, они очень мобильны, их можно без труда переставить с места на место или совсем перенести: кровать легко собирается и также быстро разбирается.

            Двуспальные кровати — отличное решение для двухместных номеров и семейных пар, они подарят не только комфорт и хороший отдых постояльцам, но и станут красивым элементом декора любого гостиничного номера.

            Где купить недорогие двуспальные кровати в гостиницу в Мурманской области?

            Продукция компании ChiedoCover отличается прекрасной функциональностью, модные новинки и простые универсальные столы и стулья. Каталог наших товаров позволит выбрать Вам мебель, которая идеально подойдет именно для Вашего заведения. Благодаря инновационному и высокотехнологичному оборудованию наши товары имеют не только привлекательный вид, но и отличаются повышенным качеством и долговечностью.

            Купить белые двуспальные кровати в Апатитах в гостиницу или отель можно на нашем официальном сайте. Максимально удобный интерфейс, быстрый расчет и доставка продукции — это лишь малая часть преимуществ нашей компании. Наша команда менеджеров отличается высокой квалификацией и многолетним опытом. Для них не составит труда найти для Вас нужное решение по оснащению Вашего заведения.

            Почему двуспальные кровати покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Апатиты и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Апатитам ?

              Доставка товара по Апатитам осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Апатитам ?

              Стоимость доставки по Апатитам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Апатитам осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Апатитам телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Апатитах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Апатитам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют