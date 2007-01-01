Гостинично-ресторанный бизнес в Выксе активно развивается, открываются новые гостиницы и отели. Богатый выбор мебели и кроватей способствует тому, что гостиничные номера оснащаются самыми удобными и современными спальными местами.
Чем выше категория отеля и гостиницы, тем дороже мягкая мебель и тем роскошней выглядит основной интерьер помещения. Ключевыми параметрами для кроватей в гостинице являются: износостойкость и долговечность. Для посетителей основным критерием будет комфортабельность кроватей. Эмоциональное и физиологическое состояние постояльцев имеет самое важное значение. Положительный отзыв от проживания в гостинице создается с учетом хорошего отдыха и крепкого сна постояльцев. Для успешного ведения гостиничного бизнеса нужно предусмотреть все нюансы.
Материалом изготовления двуспальных кроватей является ЛДСП, они имеют небольшую стоимость и предельно доступны. Сочетание низкой стоимости таких моделей не идет в разрез с качеством. Отличная черта двуспальных кроватей — долговечность, покупая их, хозяин заведения должен быть уверен, что это успешное вложение финансовых средств в бизнес. Мобильность и компактность — особенные достоинства двуспальных кроватей. Они занимают немного место, поэтому в проектировании гостиничного номера останется много полезной площади, которую можно рационально использовать. Кроме того, они очень мобильны, их можно без труда переставить с места на место или совсем перенести: кровать легко собирается и также быстро разбирается.
Двуспальные кровати — отличное решение для двухместных номеров и семейных пар, они подарят не только комфорт и хороший отдых постояльцам, но и станут красивым элементом декора любого гостиничного номера.
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Доставка товара по Выксе осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Выксе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Выксе осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Выксе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня