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          Товары по акции

          Эргономические кресла в Балахне оптом

          от 4 560 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балахне и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Кресло Лола, произведённого компанией ChiedoCover
          10 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лола
          Настоящее фото товара Кресло Орман, произведённого компанией ChiedoCover
          4 560 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Орман
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          27 990 ₽34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          24 990 ₽32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло офисное TopChairs Viking, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          24 990 ₽31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло офисное TopChairs Viking, серое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          21 990 ₽27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          15 790 ₽20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          14 990 ₽16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло руководителя TopChairs President, черное
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Royal, черное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          14 990 ₽16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs First, черное, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          9 490 ₽12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs First, черное
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Control, черное, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          9 990 ₽10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs Control, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, черное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло офисное TopChairs Balance, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, синее, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Balance, синее
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, красное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Balance, красное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Harmony, черное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло офисное TopChairs Harmony, черное
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          Эргономические кресла — прекрасный вариант для офиса и дома

          Выбор любой мебели — достаточно не простой процесс, если Вы желаете приобрести качественные и долговечные модели, то важно знать определенные принципы. Сегодня Вашему вниманию мы предлагаем удобные эргономические кресла, которые роскошно будут смотреться в Вашем доме или офисе. Что нужно знать о данных изделиях? В настоящее время на мебельном рынке в России имеется множество моделей, отличающихся стоимостью, материалом изготовления, а также цветом и дизайном. Как выбрать наиболее подходящий вариант в Балахне, который не только справится со своими основными функциями, а еще искусно украсит интерьер Вашего дома или офиса.

          Офисное эргономическое кресло

          На сегодняшний день существует несколько способов мебельного оснащения офиса. Мы предлагаем офисное эргономическое кресло — максимальный комфорт и удобство. Данные изделия изготовлены по специальному проекту. Спинка стула полностью копирует антропометрические особенности строения человеческого тела, таким образом, достигается необходимое положение спинки кресла. Если раньше Ваши сотрудники испытывали дискомфорт или неудобство при работе в сидячем положении, то выбрав данные модели, Вы обеспечите своим сотрудникам удобство и комфортабельность. Высокие показатели эргономики также будут положительно влиять на эффективность и работоспособность. Такие изделия — это гарантия не только высокого качества и надежности, но и залог успеха Вашей компании.

          Эргономическое кресло для дома

          Помимо офиса, такие модели очень востребованы для меблировки дома. Если Вы работаете удаленно или у Вас есть рабочий кабинет дома, то это как раз именно то, что нужно. Принимая во внимание специфику деятельности на дому, очень большое значение имеет создание комфортного рабочего места. Здесь важно учесть все детали. Эргономическое кресло для дома — прекрасная возможность для меблировки. Они формируют правильную атмосферу, которая располагает к работе. Таким образом, Вы сможете сосредоточиться на Ваших обязанностях, не будете отвлекаться на тот или иной дискомфорт, который может возникать при длительном сидении на одном месте.

          Подытожим, хорошие эргономические кресла — удачное решение для мебельного оснащения любого офиса и дома. Прочный, надежный каркас, отличные эксплуатационные особенности и большой срок службы — именно так можно охарактеризовать данные изделия. Это абсолютно точно будет удачная инвестиция для Вашего офиса или дома.

          Где купить эргономические кресла в Балахне?

          Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время сделали большой шаг вперед, значительно расширили ассортимент нашей продукции, оптимизировали наше производство и увеличили объем знаний о мебели. На сегодняшний день мы имеем четкое представление, как изготавливается хорошая, качественная мебель, которая преображает любой интерьер. За счет нового оборудования мы минимизировали брак продукции, собственное производство обеспечивает приемлемые цены на рынке. Выбор любой мебели заключается в поиске нужного варианта. У нас вы найдете все необходимое для полного комплексного мебельного оснащения дома или офиса.

          Купить эргономические кресла в Балахне можно на нашем веб-сайте. Переходя по ссылке, Вашему вниманию наш удобный интерфейс, мы следим за актуальными и модными тенденциями, поэтому наша мебель имеет стильный и современный внешний вид. Доставка продукции осуществляется любой транспортной компанией по всей России и странам СНГ.

          Почему эргономические кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балахну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балахне ?

            Доставка товара по Балахне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балахне ?

            Стоимость доставки по Балахне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балахне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балахне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балахне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балахне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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