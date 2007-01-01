Выбор любой мебели — достаточно не простой процесс, если Вы желаете приобрести качественные и долговечные модели, то важно знать определенные принципы. Сегодня Вашему вниманию мы предлагаем удобные эргономические кресла, которые роскошно будут смотреться в Вашем доме или офисе. Что нужно знать о данных изделиях? В настоящее время на мебельном рынке в России имеется множество моделей, отличающихся стоимостью, материалом изготовления, а также цветом и дизайном. Как выбрать наиболее подходящий вариант в Муроме, который не только справится со своими основными функциями, а еще искусно украсит интерьер Вашего дома или офиса.
На сегодняшний день существует несколько способов мебельного оснащения офиса. Мы предлагаем офисное эргономическое кресло — максимальный комфорт и удобство. Данные изделия изготовлены по специальному проекту. Спинка стула полностью копирует антропометрические особенности строения человеческого тела, таким образом, достигается необходимое положение спинки кресла. Если раньше Ваши сотрудники испытывали дискомфорт или неудобство при работе в сидячем положении, то выбрав данные модели, Вы обеспечите своим сотрудникам удобство и комфортабельность. Высокие показатели эргономики также будут положительно влиять на эффективность и работоспособность. Такие изделия — это гарантия не только высокого качества и надежности, но и залог успеха Вашей компании.
Помимо офиса, такие модели очень востребованы для меблировки дома. Если Вы работаете удаленно или у Вас есть рабочий кабинет дома, то это как раз именно то, что нужно. Принимая во внимание специфику деятельности на дому, очень большое значение имеет создание комфортного рабочего места. Здесь важно учесть все детали. Эргономическое кресло для дома — прекрасная возможность для меблировки. Они формируют правильную атмосферу, которая располагает к работе. Таким образом, Вы сможете сосредоточиться на Ваших обязанностях, не будете отвлекаться на тот или иной дискомфорт, который может возникать при длительном сидении на одном месте.
Подытожим, хорошие эргономические кресла — удачное решение для мебельного оснащения любого офиса и дома. Прочный, надежный каркас, отличные эксплуатационные особенности и большой срок службы — именно так можно охарактеризовать данные изделия. Это абсолютно точно будет удачная инвестиция для Вашего офиса или дома.
Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время сделали большой шаг вперед, значительно расширили ассортимент нашей продукции, оптимизировали наше производство и увеличили объем знаний о мебели. На сегодняшний день мы имеем четкое представление, как изготавливается хорошая, качественная мебель, которая преображает любой интерьер. За счет нового оборудования мы минимизировали брак продукции, собственное производство обеспечивает приемлемые цены на рынке. Выбор любой мебели заключается в поиске нужного варианта. У нас вы найдете все необходимое для полного комплексного мебельного оснащения дома или офиса.
Купить эргономические кресла в Муроме можно на нашем веб-сайте. Переходя по ссылке, Вашему вниманию наш удобный интерфейс, мы следим за актуальными и модными тенденциями, поэтому наша мебель имеет стильный и современный внешний вид. Доставка продукции осуществляется любой транспортной компанией по всей России и странам СНГ.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня