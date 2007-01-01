Как мы подходим к выбору ресторана или кафе в Канске? Для кого-то важна каждая деталь, кто-то обращает внимание на чистоту, на запахи, на кухню. Для другой категории посетителей имеет большее значение как их обслуживает официант, манера поведения, внешний вид.
Официант — это визитная карточка любого заведения, приветствие, принятие заказа, вынос еды, а также розлив напитков и поднос счета — это все обязанности выполняет именно он. Для того, чтобы у клиентов не сложилось впечатления брезгливости и отторжения важен опрятный внешний вид и аккуратность официанта. Фартуки для официантов подчеркивают имидж ресторана, стилистику заведения и располагают к себе посетителей. Качественно сшитые и удобные фартуки повышают комфорт при работе, что благоприятно сказывается на рабочем дне официанта, нет необходимости отвлекаться на поправку фартука.
Самыми важными свойствами фартуков являются:
В тоже время, фартук для официанта — это отличный помощник. Внешние карманы, в которые, как правило, складывается ручка, блокнот и другие мелкие вещи освобождают руки официанта, что способствует удобству в работе. При заказах фартуков для официантов в Канске приоритет отдается более темным, не марковитым (пачкающимся) цветам. Это объясняется спецификой работы официанта, который работает с пищей, жидкостью, которые могут оставлять какие-то следы от пищи на одежде. При выборе длины фартука для официанта необходимо учитывать следующие принципы: более длинные фартуки подходят для делового стиля, для обслуживания VIP персон. В них официанты, по мнению рестораторов, выглядят более серьезно.
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
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Доставка текстиля по Канску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Канску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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