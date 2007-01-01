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          Товары по акции

          Фартуки в Ульяновске оптом

          от 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ульяновску и Ульяновской области

          Настоящее фото товара Фартук официанта 01, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 01
          Настоящее фото товара Фартук официанта 02, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 02
          Настоящее фото товара Фартук официанта 03, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 03
          Настоящее фото товара Фартук официанта 04, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фартук официанта 04
          Настоящее фото товара Фартук официанта 05, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 05
          Настоящее фото товара Фартук официанта 06, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фартук официанта 06
          Настоящее фото товара Фартук официанта 07, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Фартук официанта 07
          Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Фартук официанта 08
          Настоящее фото товара Фартук официанта 09, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фартук официанта 09
          Настоящее фото товара Фартук официанта 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фартук официанта 10
          Настоящее фото товара Фартук официанта 12, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фартук официанта 12
          Настоящее фото товара Фартук официанта 13, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фартук официанта 13
          Настоящее фото товара Фартук официанта 17, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Фартук официанта 17
          Настоящее фото товара Фартук официанта 18, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Фартук официанта 18
          Настоящее фото товара Фартук официанта 19, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фартук официанта 19
          Настоящее фото товара Фартук официанта 20, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 20
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          Стильные фартуки для официантов подчеркнут имидж Вашего заведения

          Как мы подходим к выбору ресторана или кафе в Ульяновске? Для кого-то важна каждая деталь, кто-то обращает внимание на чистоту, на запахи, на кухню. Для другой категории посетителей имеет большее значение как их обслуживает официант, манера поведения, внешний вид.

          Официант — это визитная карточка любого заведения, приветствие, принятие заказа, вынос еды, а также розлив напитков и поднос счета — это все обязанности выполняет именно он. Для того, чтобы у клиентов не сложилось впечатления брезгливости и отторжения важен опрятный внешний вид и аккуратность официанта. Фартуки для официантов подчеркивают имидж ресторана, стилистику заведения и располагают к себе посетителей. Качественно сшитые и удобные фартуки повышают комфорт при работе, что благоприятно сказывается на рабочем дне официанта, нет необходимости отвлекаться на поправку фартука.

          Самыми важными свойствами фартуков являются:

          • индивидуальная стилистика заведения;
          • скрытая реклама заведения;
          • узнаваемость официанта в заведении (для удобства и комфорта посетителей);
          • неприхотливость в применении (фартук легко отстирывается и гладится, что позволяет его использовать много раз).

          В тоже время, фартук для официанта — это отличный помощник. Внешние карманы, в которые, как правило, складывается ручка, блокнот и другие мелкие вещи освобождают руки официанта, что способствует удобству в работе. При заказах фартуков для официантов в Ульяновске приоритет отдается более темным, не марковитым (пачкающимся) цветам. Это объясняется спецификой работы официанта, который работает с пищей, жидкостью, которые могут оставлять какие-то следы от пищи на одежде. При выборе длины фартука для официанта необходимо учитывать следующие принципы: более длинные фартуки подходят для делового стиля, для обслуживания VIP персон. В них официанты, по мнению рестораторов, выглядят более серьезно.

          Где купить фартуки для официантов в Ульяновске?

          ChiedoCover предлагает каталог продукции фартуков для ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. Более 10 лет на рынке индустрии ресторанного бизнеса гарантирует качество и надежность продукции. Гарантийный срок товара, хиты продаж, сезонные акции, скидки — это наш ключ к успешному взаимодействию с клиентом.

          Фартук официанта купить в Ульяновской области Вы можете на нашем официальном сайте. Менеджеры из отдела продаж всегда готовы произвести расчет, правильно подобрать товар, с учетом пожеланий, связанных со стилистикой, цветовой гамме и интерьеру Вашего заведения.

          Почему фартуки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ульяновск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ульяновску ?

            Доставка товара по Ульяновску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ульяновску ?

            Стоимость доставки по Ульяновску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ульяновску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ульяновску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ульяновске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ульяновску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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