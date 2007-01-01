Любые банкетные мероприятия чаще всего сопровождаются конкурсами, песнями и танцами, для того, чтобы грамотно расставить столы, произвести посадку гостей и при этом не занять много полезной площади, необходимо заранее выбрать ресторан или кафе. Владельцам заведений в Арзамасе поступают заявки о проведении праздничных мероприятий самой разной тематики. На сегодняшний день очень богат выбор фуршетных столов, поэтому даже для самых смелых решений найдется лучший вариант мебельного интерьерного оснащения.
Фуршетные столы имеют разную форму подстольев: круглую, овальную или прямоугольную. Если планируются классические банкетные мероприятия, то нужно отдавать предпочтение прямоугольным формам стола. Эти модели отличаются максимальной вместительностью, их можно быстро и легко переставить с места на место — это еще одно преимущество. Высота ножек стола варьируется в зависимости от индивидуальных предпочтений гостей. Одним из вариантов исполнения таких фуршетных столов являются панели ЛДСП, это очень практичный и доступный по ценовой категории материал. Он очень прост и легок в уходе, благодаря этим характеристикам такие фуршетные столы могут стать основой Вашего мебельного оснащения для проведения банкетов любой сложности. Каракас изготавливается из стали, это не только прочный и надежный металл, который великолепно и органично смотрится в самых различных стилях. Столы на металлокаркасе долговечны, прослужат многие годы и не перестанут быть актуальными всегда.
Фуршетные столы круглой и овальной формы прекрасно подойдут для небольших банкетных мероприятий, на которых предусмотрены легкие напитки, а также холодные и горячие закуски. Такая форма позволяет разместить в зале много столов, когда планируется организация большого и крупного фуршетного мероприятия.
Таким образом, фуршетные столы являются отличным вариантом мебельного оснащения интерьера заведения, в зависимости от количества гостей и планируемого мероприятия необходимо выбирать форму и цветовую гамму столов.
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Доставка товара по Арзамасу осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Арзамасу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Арзамасу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Арзамасу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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