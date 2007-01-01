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          Товары по акции

          Фуршетные столы в Магадане оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Магадану и Магаданской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 21
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 23 прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 23 круглый
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Хавьер 120
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 490 ₽5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 150
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          Вместительность и комфортабельность — основные характеристики для фуршетных столов

          Любые банкетные мероприятия чаще всего сопровождаются конкурсами, песнями и танцами, для того, чтобы грамотно расставить столы, произвести посадку гостей и при этом не занять много полезной площади, необходимо заранее выбрать ресторан или кафе. Владельцам заведений в Магадане поступают заявки о проведении праздничных мероприятий самой разной тематики. На сегодняшний день очень богат выбор фуршетных столов, поэтому даже для самых смелых решений найдется лучший вариант мебельного интерьерного оснащения.

          Фуршетные столы имеют разную форму подстольев: круглую, овальную или прямоугольную. Если планируются классические банкетные мероприятия, то нужно отдавать предпочтение прямоугольным формам стола. Эти модели отличаются максимальной вместительностью, их можно быстро и легко переставить с места на место — это еще одно преимущество. Высота ножек стола варьируется в зависимости от индивидуальных предпочтений гостей. Одним из вариантов исполнения таких фуршетных столов являются панели ЛДСП, это очень практичный и доступный по ценовой категории материал. Он очень прост и легок в уходе, благодаря этим характеристикам такие фуршетные столы могут стать основой Вашего мебельного оснащения для проведения банкетов любой сложности. Каракас изготавливается из стали, это не только прочный и надежный металл, который великолепно и органично смотрится в самых различных стилях. Столы на металлокаркасе долговечны, прослужат многие годы и не перестанут быть актуальными всегда.

          Фуршетные столы круглой и овальной формы прекрасно подойдут для небольших банкетных мероприятий, на которых предусмотрены легкие напитки, а также холодные и горячие закуски. Такая форма позволяет разместить в зале много столов, когда планируется организация большого и крупного фуршетного мероприятия.

          Таким образом, фуршетные столы являются отличным вариантом мебельного оснащения интерьера заведения, в зависимости от количества гостей и планируемого мероприятия необходимо выбирать форму и цветовую гамму столов.

          Где купить фуршетные столы в ресторан или кафе в Магаданской области?

          Компания ChiedoCover произведет полное оснащение мебелью, текстилем, а также аксессуарами и дополнительным оборудованием в сфере HoReCa. Максимально удовлетворить потребности наших клиентов является для нас приоритетной задачей. К каждому заказу мы относимся предельно внимательно, не упуская ни одну деталь в производстве, мы стремимся к совершенствованию каждый день.

          Купить фуршетные столы в ресторан и кафе в Магадане для банкета можно на нашем сайте. Вам доступны полный каталог продукции, новинки нашего производства, гибкие и доступные цены, акции и скидки. Для более подробной информации обратитесь к нашим менеджерам из отдела продаж.

          Почему фуршетные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Магадан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Магадану ?

            Доставка товара по Магадану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Магадану ?

            Стоимость доставки по Магадану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Магадану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Магадану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Магадане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Магадану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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